快訊

稍微喘息！明後雨勢趨緩 這日東北季風報到「連3天水氣增、溫度降」

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠二期改建明環評初審 居民北上反對要台電撤銷行為誠信切結書

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
因應高科產業新增用電劇增，台電規畫於興達電廠內，新建2部燃氣複循環機組，環境部明將舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。聯合報系資料照
因應高科產業新增用電劇增，台電規畫於興達電廠內，新建2部燃氣複循環機組，環境部明將舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。聯合報系資料照

為因應半導體擴廠、AI科技發展，以及確保南部區域供電穩定，環境部明將舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。在地居民明將北上參加本次環評，要求台電公司應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建得種種疑慮，否則將堅決反對此二期工程。

本更新案開發單位為台電公司，開發單位規畫於興達電廠內新建設置2部燃氣複循環機組，裝置容量280萬瓩以下，開發基地位於特定專用區，開發行為屬火力發電廠添加機組，本案也被台電視為因應南部產業用電持續成長、維持區域供電穩定的重要電源布局。

去年9月9日晚間興達電廠爆炸，當時火光與巨響讓距離僅數百公尺的烏林投社區居民明將北上環境部參加環評，烏林投居民今表示，雖然當時無人傷亡，但爆炸與一期改建計畫執行以來造成新港里及周邊地區的影響，已經造成了居民非常大的不滿，引發居民數次的抗爭。

烏林投居民指出，興達電廠第二期改建計畫將在明天進行環評初審，環境影響說明書指出已經經過辦理公開會議、民意調查方式，獲得在地居民的高度支持。然而烏林投居民代表反駁，實際上根本不是如此。台電所謂的公開說明會，僅有舉辦在永安區公所中正堂，但卻忽略了距離興達電廠最近又受爆炸及施工影響的新港里民，許多居民並沒有收到公聽會舉辦的資訊。

另外，對於計畫調查表示60%居民贊成第二期改建計畫，烏林投居民代表批這是「刀架在脖子上強迫居民」的結果，早在去年居民連線抗爭要求事故補償之時，就有傳聞台電將針對抗爭民眾採取不予補助的方式，在二期環評即將初審之際，地方團體正式收到台電發出「行為誠信切結書」，要求所有向台電公司南部施工處申請活動補助案的簽署，當中要求申請團體不可以進行陳抗行為，如果被台電認為是「非理性陳抗或阻礙」將會撤銷或不予補助。

因此，明天將至環境部前召開記者會並參與初審會議，要求台電公司應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建得種種疑慮；台電也應公開宣布撤銷行為誠信切結書，呼籲環評委員應要求台電承諾以上訴求，否則居民將堅決反對本案。

興達電廠 台電 環評

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

核三再運轉新進度 民眾關切事項已過審

民生負擔、物價穩定、選舉考量…十月電價「調漲機會很低」

電價會前會沙盤推演 民生產業用電凍漲機率高

中火燃氣機組商轉在即 盧秀燕：支持增氣但配套須拆煤

相關新聞

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏，驚傳驟逝，年僅55歲。台北福華大飯店證實，全體同仁對廖國宏前董事長辭世，深感不捨，並致上最深切的哀悼。

稍微喘息！明後雨勢趨緩 這日東北季風報到「連3天水氣增、溫度降」

明、後2天各地雨勢趨緩、大致為多雲到晴的天氣，可稍微喘息，但中央氣象署預報員張承傳表示，周三至周五受到東北季風增強影響，北東、午後中南部地區轉為有雨的天氣，尤其周五迎風面水氣增多，基隆北海岸、宜花慎防局部較大雨勢。

5縣市「大雨炸到明晨」 慎防瞬間大雨、山區坍方

中央氣象署今晚7時10分針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨，大雨影響範圍包含基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、台中市山區、宜蘭縣山區。

「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用！ 醫：科學減脂避免掉肌肉

脂肪最容易囤積在腰部，亦是全身最難瘦下來的部位之一，不少人節食、斷食、運動，甚至反覆減重後，腰腹脂肪仍頑固不退，且肌肉先流失。台北醫學大學附設醫院副院長、體重管理中心主任王偉表示，健康減重的關鍵是「盡量留住肌肉、減少脂肪」，對於局部脂肪困擾，目前有低能量雷射等非侵入性方式，可作為體態管理的輔助工具。

興達電廠二期改建明環評初審 居民北上反對要台電撤銷行為誠信切結書

為因應半導體擴廠、AI科技發展，以及確保南部區域供電穩定，環境部明將舉行「興達電廠第二期更新改建計畫」專案小組初審會議。在地居民明將北上參加本次環評，要求台電公司應針對新港里居民再次召開公開說明會，實際面對直接受影響的里民，消除對於電廠改建得種種疑慮，否則將堅決反對此二期工程。

健康台灣489億深耕醫療、240億強化藥物韌性 陳志鴻樂當「搭橋者」

「健康台灣」如何從政策口號真正走進醫院、落實到民眾生活？國泰醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以「健康台灣，說到做到」為題，盤點近年政策進展，強調健康台灣的核心不只是治病，更要走向全生命照護，讓國人活得更久、更健康，也更快樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。