推動失智友善社區 紅十字會攜名醫走進淡水

記憶會慢慢淡去，但愛與陪伴不能缺席，紅十字會攜名醫走進淡水，以講座解析失智症警訊，以及照顧者分享生命故事，盼助力推動失智友善社區。

台灣邁入超高齡社會，失智症人口也隨著高齡人口增加而逐年攀升。根據衛生福利部推估，65歲以上長者約每12人就有1人罹患失智症，且80歲以上盛行率更高，中華民國紅十字會近日在新北市淡水區淡海市民活動中心舉辦淡水失智友善公益講座暨社區關懷活動，推廣友善社區理念。

紅十字會今天透過新聞稿表示，近年不少退休族群選擇移居淡水，隨著社區人口結構逐漸高齡化，失智預防、家庭照顧及長照資源等需求也將持續增加。如何提升社區居民對失智症的正確認識，並讓家庭知道可以尋求哪些資源，已成為高齡社會不可忽視的課題。

淡水馬偕醫院精神醫學部主治醫師莊奕晨，提醒民眾失智症並非正常老化，千萬不要將記憶力衰退歸因於年紀大、記性不好，應留意日常生活中可能出現的異常變化；鼓勵長輩善用智慧型手機等新科技功能，持續接觸新事物、增加大腦刺激，維持生活中的學習與互動。

紅十字會長期深耕淡水地區，在淡水人道園區設立來趣據點，提供失智者及家屬多元服務，讓失智者與家屬能在熟悉的社區中獲得持續照顧與支持。紅十字會指出，失智友善不只是照顧失智者，更是讓長者即使面對記憶逐漸退去，仍能在熟悉的社區中保有尊嚴與生活品質。