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稍微喘息！明後雨勢趨緩 這日東北季風報到「連3天水氣增、溫度降」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天各地雨勢趨緩，周三至周五受到東北季風增強影響，各地再轉為有雨的天氣，且溫度略降1至2度。聯合報系資料照
明、後2天各地雨勢趨緩，周三至周五受到東北季風增強影響，各地再轉為有雨的天氣，且溫度略降1至2度。聯合報系資料照

明、後2天各地雨勢趨緩、大致為多雲到晴的天氣，可稍微喘息，但中央氣象署預報員張承傳表示，周三至周五受到東北季風增強影響，北東、午後中南部地區轉為有雨的天氣，尤其周五迎風面水氣增多，基隆北海岸、宜花慎防局部較大雨勢。

張承傳說，輕颱「科羅旺」預計明天逐漸往日本九州前進，在接近九州前就會慢慢減弱，預計周二凌晨還抵達陸地時，就會減弱成熱帶性低氣壓，隨後再減弱成溫帶氣旋；另外，目前南海至菲律賓東方海面上屬於大低壓帶，未來仍有會有熱帶擾動發展，需持續觀察。

針對未來1周天氣，張承傳指出，周一、周二（7、8日）北方乾空氣南下，各地多雲到晴，僅迎風面的桃園以北、宜蘭有零星降雨，午後花東、新竹以南山區有局部短暫陣雨。

周三（9日）起受到東北季風增強影響，各地又轉為有雨的天氣，並一路影響到周五（11日），北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴、午後雷陣雨天氣，其中，周五迎風面水氣增多，基隆北海岸、宜花慎防局部較大雨勢。

周六、周日（12、13日）東北季風減弱，但南方雲系北移，大台北、東半部有局部短暫陣雨，南部有零星降雨，中部、桃竹苗則是白天多雲、午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，張承傳表示，明天降雨減少、陽光露臉，北部、東北部白天溫度回升與中南部相當，未來一周西半部高溫普遍31、32度，花東29、30度。

明天各地早晚23至25度，開始慢慢有涼意；周三起受到東北季風增強影響，早晚溫度下降1至2度，中部以北、東北部降至22、23度，其他地區24、25度，周六起東北季風減弱，早晚溫度再回升至25度。

東北季風 溫度 氣象署

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