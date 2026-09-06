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老盟「愛的手鍊」25年 助逾9千個家庭與走失長輩團圓
當有一天老了、想不起回家的路，一條手鍊能打造失智長者安心返家小徑。老盟推動「愛的手鍊」達25年，尋獲率近100%，助9115個家庭團圓，盼各界攜手打造全方位高齡友善防護網。
根據內政部警政署數據顯示，高齡長者的失蹤案件近年居高不下，其中因失智症導致迷途的比例最為顯著，占 34.34%。中華民國老人福利推動聯盟理事長方力脩今天透過新聞稿指出，自民國90年設置失蹤老人協尋中心，便持續投入失蹤老人預防與協尋工作。
方力脩說，老盟一直積極推動「愛的手鍊」服務，建立預防走失的支持機制，讓失智長輩在兼顧個人隱私、自主與尊嚴的前提下，安心在社區中生活、自由活動。 每年9月是國際失智症月，希望透過社會各界參與與響應，讓失智症不再只是家庭議題，而是全民共同社會課題。
「愛的手鍊」是一種預防走失識別物，以不鏽鋼打造，刻印24小時協尋熱線及獨一無二的專屬編碼。民眾若發現迷途長者，只需撥打專線並提供編碼，即可協助第一時間聯繫家屬。
據統計，截至115年7月底，「愛的手鍊」申請人數已累計達4萬1403人，配戴者走失後，透過「愛的手鍊」尋獲率近100%，累計協助9115個家庭團圓。方力脩說，持續透過「愛的手鍊」服務，為失智長輩及家庭建構社區防護網，讓每條手鍊成為守護長者平安回家的重要力量。
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