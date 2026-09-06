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健康台灣489億深耕醫療、240億強化藥物韌性 陳志鴻樂當「搭橋者」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，健康台灣不只喊口號，健保與公務總預算、疾病篩檢量能與社會照護數字，均有顯著成果。圖／國泰醫院提供
總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，健康台灣不只喊口號，健保與公務總預算、疾病篩檢量能與社會照護數字，均有顯著成果。圖／國泰醫院提供

健康台灣」如何從政策口號真正走進醫院、落實到民眾生活？國泰醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以「健康台灣，說到做到」為題，盤點近年政策進展，強調健康台灣的核心不只是治病，更要走向全生命照護，讓國人活得更久、更健康，也更快樂。

陳志鴻表示，健康台灣政策成形前，曾舉辦5場分區論壇，彙集逾1200名醫界人士意見，2024年4月首場「健康台灣全國論壇」進一步提出「十大建言與一大倡議」。賴清德總統就任後，同年成立「健康台灣推動委員會」，由總統擔任召集人，陳志鴻等3人擔任副召集人，持續將醫界建言轉化為政策。

其中，規模最大的「健康台灣深耕計畫」核定總經費達489億元，執行期程自2025年至2029年，鎖定優化醫療工作條件、多元人才培訓、智慧科技醫療及社會責任與醫療永續四大主軸，希望從醫護人力、工作環境到智慧醫療，推動醫療體系結構性改革。

陳志鴻以5項數字說明政策成果，包括健保財務規模突破兆元、癌症防治服務604.9萬人次、心理健康支持14.2萬人次、長照升級服務83萬人，以及兒童專責醫師照護27萬名幼童、涵蓋率達65%。這些政策要讓民眾「有感」，關鍵仍在於資源能否真正投入需要改善之處。

除489億元健康台灣深耕計畫，政府近年也陸續投入癌症新藥基金、心理健康及長照等政策。面對全球藥品供應鏈風險，更推動4年240億元「國家藥物韌性整備計畫」，目標推動至少50項關鍵藥物國產自製，並透過智慧監控、儲備與調度，降低台灣關鍵藥物高度仰賴進口的風險。

陳志鴻談到自己在健康台灣政策中的角色，形容是一名「搭橋者」。他回憶，擔任成大醫院院長期間推動第二門診大樓，並將連接新舊大樓的天橋取名為「希望與願景之橋」，象徵承接病人與醫療人員的期待。

這座「橋」也成為他推動健康台灣的自我定位。陳志鴻表示，醫療改革不能只靠政府由上而下推動，更需要傾聽第一線醫界聲音，把需求帶進政策、把資源帶回醫療現場。未來，仍會持續扮演溝通橋梁，「傾聽建言、爭取資源、帶動革新」，讓健康台灣從願景一步步變成民眾真正感受得到的改變。

國泰醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，盤點重大醫療績效。圖／國泰醫院提供
國泰醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，盤點重大醫療績效。圖／國泰醫院提供

健康 韌性 陳志鴻

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