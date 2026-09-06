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新舞臺藝術節戶外公益場9/12登場 無獨有偶劇團巨偶開唱

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
無獨有偶工作室劇團《演奏吧！好土樂團》3.5公尺魔幻巨偶將於9月12日中信金融園區震撼登場。圖／無獨有偶工作室劇團_林筱倩提供
無獨有偶工作室劇團《演奏吧！好土樂團》3.5公尺魔幻巨偶將於9月12日中信金融園區震撼登場。圖／無獨有偶工作室劇團_林筱倩提供

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」（新舞臺藝術節）戶外公益場，近年已成為南港地區年度親子藝文活動，9月12日14時30分將在中信金融園區熱鬧登場。無獨有偶工作室劇團將帶來全新綠色製作《演奏吧！好土樂團》，3.5公尺巨偶搖滾開唱，邀請大小朋友一起賞戲、闖關，共度周末午後。

新舞臺藝術節公益場連續四年攜手國際知名的無獨有偶工作室劇團，今年登場的全新綠色製作《演奏吧！好土樂團》，由無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音、金鐘編劇林孟寰及金曲入圍音樂設計林喬等黃金陣容聯手打造，作品結合3.5公尺巨偶、童趣偶戲與原創音樂，將中國信託金融園區打造為親子同樂的戶外偶戲派對。

除了大型當代偶戲，戶外公益場也將迎來一群小小操偶師。中信文教基金會偏鄉藝文計畫「夢想家圓夢工程」長期將藝術資源帶進偏鄉，與無獨有偶劇團合作培育全臺種子教師，並透過新舞臺藝術節戶外公益場，讓孩子從臺下的觀眾，變成舞臺上的主角。

今年種子教師帶領新北貢寮實中、宜蘭東興國小、利澤國小與內城國中小四所種子學校學生登臺演出。每齣戲都從孩子熟悉的家鄉出發，師生從田野調查、耆老訪談開始，經過一年的編劇、製偶、排練，將百年大樹公、淡蘭古道海盜傳奇、柑仔店竊盜案與老街記憶編創為多元形式的偶戲和故事屋，準備大顯身手。

好戲接力登場，現場也規劃豐富的互動體驗。民眾除了可以與巨偶拍照互動，還能體驗操偶的樂趣。活動集結中國信託商業銀行、台灣運彩、台灣人壽、新北中信特攻籃球隊、中國信託反毒教育基金會等中信公益夥伴力挺偏鄉學子，還規劃串珠工作坊、高爾夫球切桿、大型彈珠台等趣味關卡，邀請大小朋友一起參與。

宜蘭內城國中小《被許錯的願望》融合社區信仰與自然環境，五年級學生把觀音、土地公製成大偶。</p><!--6--><p> 圖／無獨有偶工作室劇團_陸庭緯提供
宜蘭內城國中小《被許錯的願望》融合社區信仰與自然環境，五年級學生把觀音、土地公製成大偶。

圖／無獨有偶工作室劇團_陸庭緯提供

無獨有偶工作室劇團2026全新綠色製作《演奏吧！好土樂團》一場唱給土地聽的奇幻冒險。圖／無獨有偶工作室劇團_林筱倩提供
無獨有偶工作室劇團2026全新綠色製作《演奏吧！好土樂團》一場唱給土地聽的奇幻冒險。圖／無獨有偶工作室劇團_林筱倩提供

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