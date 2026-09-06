「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用！ 醫：科學減脂避免掉肌肉

脂肪最容易囤積在腰部，亦是全身最難瘦下來的部位之一，不少人節食、斷食、運動，甚至反覆減重後，腰腹脂肪仍頑固不退，且肌肉先流失。台北醫學大學附設醫院副院長、體重管理中心主任王偉表示，健康減重的關鍵是「盡量留住肌肉、減少脂肪」，對於局部脂肪困擾，目前有低能量雷射等非侵入性方式，可作為體態管理的輔助工具。

王偉指出，近年減重藥物快速發展，民眾減重選擇增加，但無論採取何種方式，都應注意身體組成變化。最常見的問題之一，就是體重下降時連肌肉一起流失，一旦復胖，回來的卻多是脂肪，「一來一回，肌肉愈來愈少、脂肪比例愈來愈高」，變成「肌少型肥胖」。

如何避免愈減掉肌肉？王偉說，減重期間首先要吃足蛋白質，可依個人理想體重估算每日所需蛋白質，再搭配運動。阻力訓練有助維持、增加肌肉，有氧運動則有助熱量消耗與減脂。近年大型系統性回顧也顯示，規律有氧運動有助降低體重、腰圍及體脂，且運動時間增加，改善幅度也隨之提升。

不少人最在意「腰間肉」，拚命做腹部運動，卻發現肚子依舊瘦不下來。王偉表示，單純透過熱量赤字減重時，身體並不會依照個人期待「指定瘦腰、瘦臀」，做腹肌訓練主要是強化肌肉，也不能保證覆蓋在腹部的皮下脂肪就會因此消失。

針對局部脂肪，目前已有低能量雷射（Low-level laser therapy，LLLT）等非侵入性體態管理方式。2017年一項隨機、雙盲、假治療對照研究，納入BMI介於30至40的受試者，每周接受3次、連續4周治療。結果顯示，治療組腰部、臀部及上腹部等部位「合計圍度」平均減少10.52公分，71.4%受試者合計圍度至少減少7.2公分。

曾長期受肥胖困擾的50歲陶先生分享，體重最高超過92公斤，健檢包括血糖等多項指標亮紅字，也曾嘗試少吃、運動減重，但屢屢受挫。後來在醫療評估下，除了接受非侵入性雷射體態管理，也同步大幅調整飲食、規律騎自行車，約3個月最低降至64公斤。他說，真正讓自己下定決心的，是想到孩子還小，「知道自己必須認真面對健康」。

王偉提醒，陶先生的改變不能單純歸功於雷射，因為過程中同時進行飲食控制與長時間運動。低能量雷射的定位主要是「局部體態塑形」，並非治療肥胖的減重捷徑。尤其肥胖合併糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病者，更應由醫療團隊完整評估，透過飲食、運動、行為調整，必要時搭配藥物或其他治療，才能真正健康減重。