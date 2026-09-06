全新號誌工程遭質疑延宕 台鐵：湖口站最遲年底使用

台鐵新建置的全新號誌6月測試完成，但媒體指稱是「假切換」，甚至其餘工程也延宕。台鐵說，湖口站假切換是模擬真實狀況，符合契約，最遲年底前取得安全營運證明並投入使用。

號誌聯鎖系統更新案是台鐵電務智慧化提升計畫項下的子計畫，於2021年正式決標給德商西門子交通運輸公司（Siemens Mobility GmbH），預計將台鐵公司68站已逾齡的繼電器聯鎖裝置（Relay Interlocking）、轉轍器、計軸器、號誌機、電源設備等設施，進行系統性更新。

台鐵今年6月對外公布，在湖口站就新建置的電子聯鎖系統進行切換測試，順利完成「進路衝突」、「列車位置監視」、「ATP冒進號誌」、「站內調車」、「平交道停車模式」及「平交道一般模式」等6大安全功能測試。

不過，今天有媒體報導，台鐵當時的切換測試是「假切換」，轉轍器等設備尚未更換，仍使用舊設備，且其他67站的建置也有所延宕。

台鐵則回應，有關「號誌聯鎖系統更新統包工程」湖口站系統「假切換」，其目的是在驗證設備相關功能是否符合契約相關規定，在降低系統未來真正投入營運時風險。

台鐵強調，6月28日以擬真實際狀況進行「假切換」測試，特別安排EMU900型列車就「衝突徑路」、「列車監視」、「調車徑路」、「平交道停車模式」及「平交道一般功能」等6大關鍵功能辦理實車測試，並在台鐵公司、西門子公司、中興工程顧問（PCM）、台灣德國萊因（第三方獨立驗證與認證）共同見證下，圓滿完成各項功能測試。

台鐵說，雖當日各項測試均完全符合契約規定，但仍秉持安全不容躁進精神，於測試結束後，即將系統切回舊設備，後續將等第三方獨立驗證單位核發安全營運證明後，才會將新電子聯鎖設備投入營運。

台鐵指出，湖口新電子聯鎖設備繼6月28日假切換測試成功後，台鐵及西門子公司在日信公司協助下，9月2日又完成中央行車控制系統（CTC）連線測試，目前正由第三方獨立驗證與認證單位檢視相關安全文件中，預計最遲可於今年年底前取得安全營運證明並投入使用。

台鐵說，與西門子對於履約方式確實存有歧見，為早日完成履約並確保雙方權益，雙方議定以湖口站進行「技術驗證」，若廠商可於湖口站成功完成各項測試要求，則台鐵將同意廠商全面展開各站安裝，以加速全案推進，讓台鐵可早日完成老舊系統更新，全面提升旅運服務品質。

台鐵說，合約確有北迴線10站的後續擴充條款，但目前並未執行該項後續擴充，後續將視廠商履約狀況再決定是否辦理後續擴充。