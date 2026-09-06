快訊

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

下飛機就昏倒…福華集團第三代廖國宏搶救逾10天 55歲猝逝震驚飯店業

聽新聞
0:00 / 0:00

連3天台鐵屏東到南州號誌異常 台鐵：逾10年計軸器泡水曝曬水氣侵電路

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵屏東站到南州站連3天出現號誌異常，列車誤點嚴重。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站到南州站連3天出現號誌異常，列車誤點嚴重。記者劉星君／攝影

南部連日多雨，近日天氣放晴後，從本月4日起，台鐵屏東站到南州站連3天號誌異常，影響班次運行。台鐵指出，發生主因是部分舊型計軸器已使用10年以上，連日大雨泡水後又遇日曬，水氣侵入內部電路，內部參數值跳回初始值，造成異常需重置，已完成系統更新標案，預計11月起汰換。

台鐵表示，短期緊急採購新型計軸器更換及系統調校，因原系統是雙系互為備援，為降低系統故障對行車運轉的影響，將優先修復1系，以降低對列車延誤的影響。

台鐵屏東站到南州站連續3天出現號誌異常延誤，本月4日是中午11時發生，5日上午10時37分，今天6日是中午11時18分發生。台鐵指出，今天6日截至下午1時半，影響44列次，每列次平均延誤30到40分鐘。

台鐵屏東站到南州站連3天出現號誌異常，列車誤點嚴重。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站到南州站連3天出現號誌異常，列車誤點嚴重。記者劉星君／攝影

台鐵 屏東 泡水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

又是號誌故障 台鐵屏東到南州連3天異常 有列車延誤70幾分鐘

台鐵屏東至南州間號誌故障 影響38列次、累積延誤1041分鐘

台鐵屏東-南州號誌故障…西部幹線、南迴線列車延誤 部分站間仍查修

台鐵屏東-南州號誌故障 列車延誤

相關新聞

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時25分針對4縣市發布大雨特報，指出颱風外圍雲系影響，今(6)日新北市北海岸及台北市山區、台中市山區(和平區)有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨；午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台東地區有局部大雨發生的機率；山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

連3天台鐵屏東到南州號誌異常 台鐵：逾10年計軸器泡水曝曬水氣侵電路

南部連日多雨，近日天氣放晴後，從本月4日起，台鐵屏東站到南州站連3天號誌異常，影響班次運行。台鐵指出，發生主因是部分舊型計軸器已使用10年以上，連日大雨泡水後又遇日曬，水氣侵入內部電路，內部參數值跳回初始值，造成異常需重置，已完成系統更新標案，預計11月起汰換。

又是號誌故障…台鐵屏東到南州連3天異常 有列車延誤70幾分鐘

台鐵指出，今中午11時18分，台鐵屏東站到南州站受號誌故障影響，屏東、潮州站始發列車均有延誤，已指派號誌單位到場搶修。台鐵指出，今天中午12時，屏東、西勢與潮州間的號誌已恢復正常。潮州到南州間仍加速查修中。

台鐵屏東-南州號誌故障…西部幹線、南迴線列車延誤 部分站間仍查修

大雨不斷，台鐵今早11時18分起傳屏東=南州間號誌故障，導致西部幹線及南迴線列車均有延誤，台鐵公司表示，經搶修後，中午12時屏東=西勢=潮州間號誌已恢復正常，潮州=南州間仍加速查修中。

秋老虎日夜溫差夾擊 名醫揭「3大致命陷阱」：年長者務必當心

時序進入節氣「處暑」，不少民眾誤以為最炎熱的夏季已過，趁著清晨微涼外出運動。心臟內科醫師凌濼傑日前分享診間病例，一名患有高血壓的長者自覺「暑氣已退」，清晨5點多前往公園快走，不料途中突感胸口劇烈悶痛，癱坐在地休息良久才稍微緩解，納悶為何酷暑時平安無事，轉涼反而發作。醫師直言，8月底至9月的「秋老虎」時節日夜溫差拉大，對心血管疾病與三高患者更具威脅，他特別點出隱藏在日常中的三大致命陷阱，提醒民眾切莫掉以輕心。

咖啡配香蕉超NG？ 專家曝「6大地雷組合」：吃錯恐阻礙吸收

日常飲食中常見的飲食搭配，有時可能在無形中阻礙營養吸收。據外媒《Real Simple》報導，營養學專家指出，雖然食物不該單純被貼上「好」或「壞」的標籤，但在特定食材的組合上若缺乏考量，特定成分可能會互相干擾，導致維生素與礦物質的吸收率大幅下降，或是引發腸胃脹氣與血糖驟降。專家特別點名6種應盡量避免同時代謝或攝取的「地雷飲食組合」，提醒民眾在享用美食時多加留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。