連3天台鐵屏東到南州號誌異常 台鐵：逾10年計軸器泡水曝曬水氣侵電路

南部連日多雨，近日天氣放晴後，從本月4日起，台鐵屏東站到南州站連3天號誌異常，影響班次運行。台鐵指出，發生主因是部分舊型計軸器已使用10年以上，連日大雨泡水後又遇日曬，水氣侵入內部電路，內部參數值跳回初始值，造成異常需重置，已完成系統更新標案，預計11月起汰換。

台鐵表示，短期緊急採購新型計軸器更換及系統調校，因原系統是雙系互為備援，為降低系統故障對行車運轉的影響，將優先修復1系，以降低對列車延誤的影響。

台鐵屏東站到南州站連續3天出現號誌異常延誤，本月4日是中午11時發生，5日上午10時37分，今天6日是中午11時18分發生。台鐵指出，今天6日截至下午1時半，影響44列次，每列次平均延誤30到40分鐘。