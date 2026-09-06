日專家曝洗米黃金原則「千萬別沖太乾淨」 照這3步驟更美味

洗米煮飯是許多家庭每天必經的料理步驟，但你是否也習慣用力搓洗米粒，非得洗到水質「完全透明」才肯罷休？據日媒《beauty news tokyo》報導，過去「用力淘米去米糠」的舊觀念已不適用於現代。隨著精米技術大幅進步，過度用力搓洗反而會造成米粒碎裂、表面受損，進而破壞煮熟後的口感。專家特別公開「洗米3原則」，只要掌握溫柔手法與正確洗滌節奏，就能保留米飯原有的飽滿香氣與絕佳彈性。

傳統觀念中，許多人認為米粒殘留的米糠容易帶有異味，必須透過雙手反覆大力搓磨才能去除。然而，現代精米科技日新月異，白米出廠時表面殘留的米糠量已大幅減少，根本無需使勁搓揉。

專家特別提醒，洗米若太過用力，米粒極易在摩擦過程中產生碎裂，表面組織也會遭到破壞，導致烹煮時吸水過量、米飯變得軟爛黏稠且失去立體口感。現代正確的做法應是揚棄「用力磨米」的舊習慣，轉而採取「輕柔淘洗」的溫和手法，避免刮傷米粒表面。

為了讓每日餐桌上的白米飯更加美味，專家整理出洗米時不可不知的三大黃金原則：

ㄧ、第一道水務必迅速倒掉

乾燥的生米在初次接觸水分時吸水速度極快，若將米粒長時間浸泡在第一道洗米水中，米粒反而會將釋放出的雜質與米糠氣味重新吸收回去，因此初次注入充足清水後，只需快速輕輕撥動數秒，便應立刻將水倒掉。

二、動作輕柔如攪動清水

後續洗滌時，應以手指張開如貓爪般順時針或逆時針輕柔撥洗，換水次數以兩至三次為宜，切忌在鋼盆內大力死命搓揉。

三、不必追求洗到「水質完全清澈」

許多人看到換水後水質依然略帶乳白，便誤以為尚未洗淨而反覆搓洗。事實上，淘洗過程中的乳白色澤主要是米粒表面釋出的天然「澱粉」成分，並非髒汙或米糠；若過度沖洗至水質完全透明，反而會造成白米風味與營養流失。