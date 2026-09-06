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台鐵屏東-南州號誌故障…西部幹線、南迴線列車延誤 部分站間仍查修
大雨不斷，台鐵今早11時18分起傳屏東=南州間號誌故障，導致西部幹線及南迴線列車均有延誤，台鐵公司表示，經搶修後，中午12時屏東=西勢=潮州間號誌已恢復正常，潮州=南州間仍加速查修中。
受琉球東方海面科羅旺颱風外圍雲系影響，今天桃園以北有局部大雨，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨。
台鐵通報，受到號誌故障影響，上午11時18分起，屏東=南迴間列車都有所延誤，受影響車站包含屏東、歸來、麟洛、西勢、竹田、潮州、崁頂、南州。
台鐵指出，今（6）日11時18分起，受屏東=南州間號誌故障影響，目前以屏東站、潮洲站始發列車均有延誤，本公司已指派號誌單位至現場搶修，中午12時屏東=西勢=潮州間號誌已恢復正常，潮州=南州間仍加速查修中。
台鐵表示。建議民眾搭乘列車前，可利用台鐵官網、台鐵e訂通app或鄰近車站查詢相關列車資訊，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。
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