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秋老虎日夜溫差夾擊 名醫揭「3大致命陷阱」：年長者務必當心

聯合新聞網／ 綜合報導
心臟內科醫師凌濼傑提醒，夏秋交替之際日夜溫差大，三高患者與長輩晨練需注意保暖並循序漸進。圖／Ingimage
心臟內科醫師凌濼傑提醒，夏秋交替之際日夜溫差大，三高患者與長輩晨練需注意保暖並循序漸進。圖／Ingimage

時序進入節氣「處暑」，不少民眾誤以為最炎熱的夏季已過，趁著清晨微涼外出運動。心臟內科醫師凌濼傑日前分享診間病例，一名患有高血壓長者自覺「暑氣已退」，清晨5點多前往公園快走，不料途中突感胸口劇烈悶痛，癱坐在地休息良久才稍微緩解，納悶為何酷暑時平安無事，轉涼反而發作。醫師直言，8月底至9月的「秋老虎」時節日夜溫差拉大，對心血管疾病與三高患者更具威脅，他特別點出隱藏在日常中的三大致命陷阱，提醒民眾切莫掉以輕心。

凌濼傑醫師在臉書粉專發文指出，夏秋交替之際看似氣溫宜人，其實心臟負擔最為沉重，他分享三大生活常見風險，提醒民眾切勿掉以輕心：

1.白天仍處高溫，脫水風險未除：處暑雖過，白天戶外仍常飆破35度高溫；流汗過量且飲水不足會使血液濃稠度遽增、心跳加快，迫使心臟加倍用力運作，服用利尿劑或降血壓藥物的族群更容易陷入脫水危機。

2.日夜溫差劇烈拉大，血管急速收縮：一天之中經歷數度的氣溫落差，血管由熱時的擴張轉為遇冷急速收縮，導致血壓驟然飆高。尤其清晨本屬人體血壓高峰期，疊加全日最低溫的環境刺激，對長者心臟形成雙重打擊。

3.舒適轉涼急於劇烈運動，梗塞風險飆高：許多民眾因天氣轉涼而突然重啟慢跑、爬山或激烈球類運動。研究證實，平時缺乏運動習慣者若突然從事劇烈運動，1 小時內爆發心肌梗塞的風險將短暫飆升。

為了讓長輩與三高族群安度夏秋換季期，凌濼傑醫師特別提到，白天應建立持之以恆的補水習慣，隨時主動補充水分，切勿等口渴才喝；若服有利尿劑者察覺尿量銳減或起身頭暈晃動，務必及早回診評估。當清晨氣溫偏低，習慣晨練的長者建議備妥薄外套，等天色亮起、氣溫回升後再出門，並於離家前先在室內完成10分鐘暖身。

此外，重新恢復運動切忌操之過急，應採階梯式推進，從快走循序漸進銜接慢跑，每週微幅遞增運動量，運動強度以「會喘但仍能完整講話」為安全原則，一旦途中出現胸悶或異常氣喘應立刻停下休息。最後，隨著天氣轉涼，血管收縮容易使血壓上升，患者切莫沿用夏季印象自行停藥或減量，平日應按時服藥並詳實記錄每日血壓數據，以便回診時供醫師精準調整用藥。

秋老虎 處暑 高血壓 長者 高溫 心血管疾病

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