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長榮航空9月29日起調整超額行李費 5區計價、每件最高收12357元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空宣布，9月29日起調整國際線行李政策及費率，其中超額行李部分分為5區計價。聯合報系資料照
長榮航空宣布，9月29日起調整國際線行李政策及費率，其中超額行李部分分為5區計價。聯合報系資料照

長榮航空宣布，9月29日起調整國際線行李政策及費率，項目包含超額行李、預付超額行李、超重及超尺寸行李費率及計價規範，其中超額行李部分分為5區計價，從每件140美元（約台幣4436元）至300美元（約台幣9505元），調漲為160美元（約台幣5070元）至390美元（約台幣12357元），提前預付仍享9折優惠。

長榮航空表示，受國際經濟環境及地緣政治因素影響，為反映航空燃油價格與全球整體營運成本攀升，自旅行日2026年9月29日起，調整國際線行李政策及費率，包含超額行李、預付超額行李、超重及超尺寸行李費率及計價規範，寵物及運動器材收受標準也同步調整，提前預付則仍享9折優惠。

超額行李費率共分為5區計價，調整後每件在160美元至390美元不等（加拿大出發除外），豪華經濟艙及經濟艙每件超額行李不超過23公斤，皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙每件超額行李不超過32公斤。

以台灣出發為例，飛往第1區為160美元，飛往第5區則為290美元，而各分區所屬範圍，第一區為日本、韓國、菲律賓、中國、香港、澳門、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、柬埔寨。

第二區為大洋洲（包含紐西蘭、澳洲）、密克羅尼西亞（包含關島、帛琉）、印度及亞洲地區（不包含第一區、台灣）；第三區為北美洲西岸四點（洛杉磯／西雅圖／舊金山／溫哥華）、夏威夷、中東地區。

第四區為北美洲（不包含第三區）、歐洲（含土耳其）、非洲、俄羅斯；第五區為中南美洲。

針對行李附加費用，長榮航空表示，重量大於23公斤、小於或等於32公斤的超重行李，現行是以0.5件超額行李計價，調整後將改為1件超額行李計價；尺寸大於203公分、小於或等於292公分的超尺寸行李Ｍ現行是以2件超額行李計價，調整後將改為3件超額行李計價。

長榮航空舉例，若搭乘經濟艙由台北飛往香港航班（機票行李額度2件），攜帶1件託運行李（30公斤／總尺寸150公分）及一幅畫作（8公斤／總尺寸200公分），將被收取160美元單件超重費（160美元 × 1件）加上一件160美元超尺寸費，總計320美元。

長榮航空 台幣 行李

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