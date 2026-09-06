咖啡配香蕉超NG？ 專家曝「6大地雷組合」：吃錯恐阻礙吸收

常見的飲食搭配中，有時可能在無形中阻礙營養吸收。據外媒《Real Simple》報導，營養學專家指出，雖然食物不該單純被貼上「好」或「壞」的標籤，但在特定食材的組合上若缺乏考量，某些成分可能會互相干擾，導致維生素與礦物質的吸收率大幅下降，或是引發腸胃脹氣與血糖驟降。專家特別點名6種應盡量避免同時代謝或攝取的「地雷飲食組合」，提醒民眾在享用美食時多加留意。

1.牛奶搭配柑橘類水果

營養師艾芙瑞．贊克（Avery Zenker）指出，柑橘類水果（如橘子、檸檬或柳橙汁）富含檸檬酸，會使牛奶中的酪蛋白產生凝結成塊現象。凝塊的牛奶進入腸胃後更難以消化，容易引發腹脹、排氣、胃痛或消化不良，乳糖不耐症患者感受更為強烈。

2.黑巧克力配牛奶

預防心臟病學專家伊莉莎白．克羅達斯（Dr. Elizabeth Klodas）解釋，濃度70%以上的高品質黑巧克力富含類黃酮化合物，有助於調節血壓與守護心血管健康；然而，牛奶中的蛋白質會直接阻礙人體吸收這些護心抗氧化物。兩者一起下肚，等於將黑巧克力的健康效益完全抵消。

3.黑咖啡搭配香蕉

許多人習慣早晨吃一根香蕉搭配黑咖啡提神，但草本專家蘇豪．里維拉（Suhaul Rivera）警告，高濃度咖啡因加上快速消化的碳水化合物，容易營造「持續有精神」的假象；一旦體內血糖在短時間內驟降，疲勞感便會加倍反撲，反而讓人更加精疲力竭。建議晨起先飲用一杯常溫水並補充優質蛋白質（如炒蛋），再適量攝取咖啡因與澱粉。

4.低卡米餅搭配花生醬

雖然口感酥脆濃郁，但由於缺乏足夠的膳食纖維與複合碳水化合物，人體在數分鐘內就會將熱量消耗殆盡，無法提供持久的飽足感，反而更容易促發對甜食與精緻澱粉的渴望。

5.泡麵額外添加醬油

吃泡麵時若習慣再加入醬油或高鈉醬料提味，單日鈉攝取量容易瞬間暴增。贊克提醒，長期高鈉飲食會大幅提高罹患高血壓與心臟疾病的風險，且身體缺水更會加劇代謝負擔。

6.酒精混搭高咖啡因飲品

近年深受年輕族群喜愛的濃縮咖啡馬丁尼（Espresso Martini）或提神飲料混酒暗藏陷阱。贊克分析，咖啡因屬於中樞神經興奮劑，而酒精則是抑制劑；咖啡因會「掩蓋」酒精帶來的麻醉感與醉意，讓大腦產生尚未喝醉的錯覺，進而導致民眾過量飲酒，增加急性中毒與意外風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康