流汗T恤直接丟洗衣機？專家揭發霉發臭2關鍵：應盡快清洗

炎炎夏日，許多民眾返家脫下濕透的衣物後，習慣順手丟進洗衣機內部堆放，打算等累積一定數量後再一併清洗。然而，日本專業洗衣機構嚴正提醒，這種看似平常的收納習慣，其實會導致衣物發臭甚至發霉。

據日媒《grape》引述日本肥皂洗劑工業會（JSDA）的建議指出，即使外觀看似乾淨、汗漬不明顯的衣物，經過整天穿著後，內部纖維其實已附著了大量難以察覺的代謝髒汙。其中，「皮脂」正是貼身衣物上最常見也最容易被忽視的汙染源。

汗濕衣物若長期悶在密閉且潮濕的洗衣槽內，不僅會讓細菌將皮脂髒汙轉化為難聞異味，更會讓汙垢與纖維緊密結合而大幅增加清洗難度。

相關調查數據顯示，一件僅穿著一天的純棉內衣，表面附著的皮脂量就高達約2公克；隨著穿著時間拉長，各類皮脂與雜質的累積量也會逐步攀升。專家強調，絕對不能單憑衣物表面是否乾淨來判定清潔急迫性，脫下的衣物早已暗藏大量隱形汙垢，切忌無限期拖延洗滌時間。

針對日常清洗流程，專家特別歸納出兩大常見的生活壞習慣：

時間拖延導致汙垢質變

許多人習慣將數天的衣物集中一次清洗以求省事，但汙垢附著在布料的時間越久，其化學性質會隨時間產生變質，並與布料纖維產生更緊密的黏合。即便一般市售洗劑含有介面活性劑，若面對拖延太久、頑固變質的汙垢，單靠日常機洗行程恐難以徹底洗淨。

濕衣物悶在洗衣槽淪細菌溫床

剛脫下來的濕汗衫或擦拭過的手帕，千萬不可暫時塞在洗衣機內。由於洗衣槽內部濕度極高且缺乏良好通風，在相對溫熱的環境中，各類細菌會迅速以衣物上的皮脂與汗液作為養分瘋狂繁殖，進而引發難以消除的酸臭味甚至滋生霉斑。