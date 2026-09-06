老家族史學術研討會登場 認識台灣史建議學生從自己的家開始

第6屆啟文堂劉氏家族史暨台灣老家族史學術研討會近日舉行，與會者除期許族譜數位化，也建議學生要認識自身家族歷史，可將「自己的家」作為進入台灣史的起點。

老家族史學術研討會大會秘書處今天發布新聞稿指出，第6屆啟文堂劉氏家族史暨台灣老家族史學術研討會於5、6日在中研院舉行，與會者也對追溯家族史的途徑提出具體建議。

中華啟文堂劉氏宗親會會長劉啟群表示，第1、2屆的學術論文已出版，第3至5屆的精彩文章也將問世；台灣老家族史研究者分別從文化、學術、法律等各層面剖析，研究層面越來越廣且深入，有興趣的聆聽者也越來越多。

主辦單位之一的政治大學副校長陳樹衡，以福建安溪山坪劉世棠家族為例，安溪山坪是原鄉、遷徒到景美是故鄉、目前新店則是家鄉；家族間對話與學術研究可以在同張桌子進行，進而獲得學術驗證，繼續研究傳承下去，可望有新的啟發，也對族譜數位化拭目以待。

中研院台灣史研究所所長鍾淑敏提到，8月中有人在社群網站發文表示想看看曾祖父樣子，由於其曾祖父去過中國大陸，當時須取得旅券（日本人指護照）才能出境，進而查詢中研院台史所「台灣總督府旅券系統」資料庫，如願找到資料的訊息流傳後，這個網頁也成為熱搜對象。

長榮大學台灣研究所退休教授溫振華，透過「從景美到新店-福建安溪山坪劉世棠家族在台發展」指出，藉由劉家近代成員發展軌跡，尤其劉啟群醫師創立路竹會及推動台灣老家族學術研究，不僅呈現單一家族的演變，也可作為理解台灣移民社會、宗族組織與地方社會互動重要個案。

政治大學歷史系副教授黃仁姿認為，台灣家族史是大學歷史教育重要一環，不僅讓學生認識自身家族歷史，更可以「自己的家」作為進入台灣史的起點；透過家族文書、族譜、照片、戶籍資料及口述訪談等史料蒐集與解讀，讓學生從生活經驗出發，理解家族故事背後的社會脈絡。

中央社前董事長李永得表示，家族史非常重要，不但豐富台灣的歷史，也可補充公部門缺少的資料，希望主辦單位持續辦理學術研討會，讓更多人參與研究與分享經驗。