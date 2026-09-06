第22屆「我的家園」國際繪畫比賽徵件 讓世界看見台灣

西洋現代藝術史上不可忽視的靈感泉源，白俄羅斯這片土地培育出無數驚艷世界的藝文巨擘。當地興盛且富有自由創意的兒童藝術學校，迄今仍是孕育全球藝文新星的寶庫。環境品質文教基金會致力於深化民眾與土地的連結，與國際綠十字組織白俄羅斯合作，邀請6至18歲的兒少投稿參加第22屆「In My Homeland—我的家園」國際繪畫比賽，於10月15日前投稿，透過畫筆述說家園記憶、慢想環境，讓台灣的獨特意象躍上國際舞台。

2001年白俄羅斯首屆中小學生地球日慶祝活動，國際綠十字白俄羅斯（Green Cross Belarus）提出「我的家園」國際藝術計畫，鼓勵兒少重新發現在地人事物、紀錄家園。迄今，活動已邁向第22屆，吸引44國兒少創作者參加，是東歐地區連結家園與環境主題，最受關注的活動之一。

環境品質文教基金會董事長謝英士表示，創作題材沒有限制，可以是令人嚮往的明媚風光，可以是周圍令人不忍卒睹的髒亂角落，也可以是正在消失的鄉村風貌或城市特色，這些充滿「台灣味」的人事物，不只是孩子對土地的深情凝視，也將成為兒少與社會展開深刻對話的起點。

謝英士進一步解釋，在手機、數位攝影氾濫的年代，快門只需1秒，但繪畫需要凝視，強迫我們放慢速度進入家園土地的節奏，繪畫不僅能容納主觀的情感，更是一種超越文字與世代的語言。而當兒少親筆畫過家園的景物，對家園的小愛就可能昇華為對環境的大愛，找回現代人與土地之間那條斷裂已久的臍帶。

本活動繪畫主題為「我的家園」，不限媒材與風格，評審重點不在畫得最好，而是鼓勵兒少以畫筆進行環境對話，思考我對這塊土地的感覺、它的獨特性，以及我希望未來的生活環境是什麼模樣，作品經彙整後將送往國際評選，預計2027年4月公布得獎名單、頒發獎項並擇地展出。

環品會指出，去年第21屆賽事中，台灣共有63位創作者榮獲國際獎項，表現亮眼，得獎作品主題涵蓋家鄉風景、夜市文化、原住民族意象、廟會、漁村、藍色公路、特色動植物、自然生態，以及市場與地方生活等，展現出台灣多元而鮮明的土地記憶，也讓國際評審、歐洲友人看見來自台灣的生活風景與文化色彩。