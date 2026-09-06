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連日下雨提不起勁不是錯覺！醫揭「光線不足+少活動」五大因素拖累

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，連續下雨可能讓精神與情緒受到影響，真正影響心情的，往往是陰雨天伴隨的氣候更為潮濕、日照不足、活動量下降、生活作息改變及長時間待在室內等五大因素。聯合報系資料照
初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，連續下雨可能讓精神與情緒受到影響，真正影響心情的，往往是陰雨天伴隨的氣候更為潮濕、日照不足、活動量下降、生活作息改變及長時間待在室內等五大因素。聯合報系資料照

連續好幾天陰雨綿綿，不少人感覺「怎麼又下雨了……」，除了出門不方便，也發現自己好像變得比較懶、比較累，甚至莫名其妙心情不好。有人形容自己像是「天氣一陰，心情也跟著陰」。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，連續下雨可能讓精神與情緒受到影響，而真正影響心情的，往往是陰雨天伴隨的氣候更為潮濕、日照不足、活動量下降、生活作息改變及長時間待在室內等五大因素。

從中醫角度來看，人體並不是完全獨立於自然環境之外。天氣、季節、溫度與濕度的變化，都可能讓身體產生不同的感受。周宗翰說，首先，台灣氣候潮濕的環境，遇到連續下雨時，不少人會特別覺得身體「沉沉的」、四肢比較懶、頭腦昏昏的，甚至連做事情都提不起勁，這是受到氣候的影響。

其次，人體非常重視「光線」，每天接觸自然光，可以幫助身體分辨白天與夜晚，維持正常生理時鐘。但連續幾天都是陰天、下雨，白天變得昏暗，有些人就會覺得特別想睡、精神不濟，甚至晚上睡了很久，白天還是覺得很累。

第三因素為，除了光線之外，陰雨天還有一個很容易被忽略的問題，就是「活動量下降」。天氣好，很多人會自然地出門、散步、運動、逛街，甚至到戶外喝杯咖啡，都會讓生活產生一些變化。而遇到連續下雨，很多人會選擇待在家裡，甚至整天躺在沙發上滑手機、追劇。活動愈少，人就愈容易感覺疲倦；愈疲倦，又愈不想動，最後可能形成一個「愈不動、愈沒精神」的循環。

第四、生活作息改變，下雨天也容易讓人減少與朋友、同事互動，周宗翰說，原本下班後的聚餐、周末的戶外活動取消了，生活中的刺激與樂趣變少，心情自然可能受到影響。

最後，平常工作需要長時間待在室內的人，如果遇到連續陰雨天，長時間待在室內，從早到晚幾乎沒有接觸自然光，整個人的生活節奏可能更加混亂。周宗翰指出，這也是為什麼有些人會發現，晴天時比較有精神，到了連續下雨的日子，卻什麼事情都不太想做。

因此，與其說「雨讓人憂鬱」，更精確的說法是：長時間陰雨可能讓人的生活模式跟著改變，而這些改變又可能間接影響情緒。

中醫常用「濕」來描述這類身體沉重、困倦、容易疲累的狀態。當身體覺得不舒服，活動量又下降，情緒自然也可能受到牽連。周宗翰說，中醫很重視「身心一起看」，也就是說，情緒不好時，身體可能跟著不舒服；身體長期處於疲倦、沉重的狀態，心情也可能受到影響。

因此，遇到連日陰雨，不需要一直告訴自己「我是不是憂鬱了」，也不能直接說「下雨就會造成憂鬱症」。反而可以先從生活上的小地方開始調整。

若在下雨天仍能維持精神飽滿，周宗翰提出五大建議，第一、即使外面下雨，早上起床後還是可以把窗簾拉開，讓室內保持明亮，不要從早到晚都關在昏暗的房間裡。

第二、如果雨勢允許，也可以撐傘到戶外走一走，即使只有十幾分鐘，都比整天待在室內不動來得好。

第三、如果真的下大雨不方便出門，也可以在家做伸展、走動、整理房間，甚至只是站起來活動幾分鐘，都可以讓身體不要一直維持久坐狀態。

第四、生活作息不要因為下雨而整個亂掉。不要因為天氣陰暗就睡到中午，也不要因為白天一直想睡，晚上反而熬夜追劇。

最後，飲食方面避免把甜食、炸物當成「雨天療癒」，偶爾吃沒有關係，但如果每天都靠高熱量食物來排解心情，反而可能讓身體更加疲倦。

周宗翰提醒，偶爾因為下雨覺得懶洋洋、心情比較差，其實很常見；但如果低落的情緒持續很久，已經影響到工作、睡眠、人際關係，甚至對原本喜歡的事情都失去興趣，就不能單純認為只是「最近一直下雨」。

「天氣我們沒有辦法控制，但生活可以自己調整。」周宗翰說，陰雨天不一定等於壞心情，與其一直等待太陽出來，不如先讓自己維持正常作息、適度活動、增加白天的光線與人際互動。外面可以下雨，但不要讓自己的生活也跟著一直「下雨」。

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