今桃園以北局部大雨午後花東雷陣雨 東北季風周三報到北台降雨轉涼

中央氣象署預報員張承傳上午指出，受琉球東方海面科羅旺颱風外圍雲系影響，今天桃園以北有局部大雨，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨。明天及後天降雨趨緩，周三至周五受首波東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，北台灣略為轉涼。

張承傳表示，受科羅旺颱風外圍雲系影響，今天北部及東北部雲量偏多，斷斷續續降雨，其他地區則以多雲到晴為主。科羅旺颱風未來將先往東、在琉球附近打轉，再轉往北朝日本南方海面移動，預計後天清晨減弱為熱帶性低氣壓。明天起台灣水氣將逐漸減少，並轉為東北風天氣型態。

張承傳指出，今天桃園以北有短暫陣雨，並有局部大雨機率，新竹、苗栗及宜蘭也有局部短暫陣雨；其他地區上半天多雲到晴，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨，其中花東地區可能出現較大雨勢。

降雨趨勢，張承傳說，明、後天隨著北方乾空氣南下，各地大致為多雲到晴，僅迎風面桃園以北及宜蘭有零星降雨，午後花東地區及新竹以南山區有局部雷陣雨。周三至周五東北季風增強，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，午後有局部雷陣雨。周六東北季風減弱，環境轉為偏東風，大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區午後仍有局部雷陣雨。

氣溫方面，張承傳表示，今天北部下雨稍有涼意，高溫約27至28度，其他地區高溫則約31至32度。明天降雨減少後，各地高溫約31至32度；周三至周五受到東北季風影響，中部以北及東北部低溫將降至22至23度，早晚偏涼，其他地區高溫約24至25度。周六隨著東北季風減弱，各地氣溫將再度回升。

颱風動態方面，張承傳說，未來一周南海至菲律賓東方海面仍處於大低壓帶環境，不排除有新的熱帶系統或颱風生成。

媒體詢問9月4日基隆強降雨情形，張承傳表示，中央氣象署當天清晨觀察到北部沿海有強對流系統逐漸接近北海岸，陸續發布大雨特報及大雷雨即時訊息，並針對部分強降雨地區發布國家級警報。氣象署後續也持續依據最新觀測資料滾動式更新資訊，並與地方政府保持聯繫。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天雨區及高溫。圖／中央氣象署提供