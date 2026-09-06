快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

今桃園以北局部大雨午後花東雷陣雨 東北季風周三報到北台降雨轉涼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天桃園以北有局部大雨，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨。聯合報系資料照
今天桃園以北有局部大雨，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨。聯合報系資料照

中央氣象署預報員張承傳上午指出，受琉球東方海面科羅旺颱風外圍雲系影響，今天桃園以北有局部大雨，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨。明天及後天降雨趨緩，周三至周五受首波東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，北台灣略為轉涼。

張承傳表示，受科羅旺颱風外圍雲系影響，今天北部及東北部雲量偏多，斷斷續續降雨，其他地區則以多雲到晴為主。科羅旺颱風未來將先往東、在琉球附近打轉，再轉往北朝日本南方海面移動，預計後天清晨減弱為熱帶性低氣壓。明天起台灣水氣將逐漸減少，並轉為東北風天氣型態。

張承傳指出，今天桃園以北有短暫陣雨，並有局部大雨機率，新竹、苗栗及宜蘭也有局部短暫陣雨；其他地區上半天多雲到晴，午後花東地區及中南部山區有局部雷陣雨，其中花東地區可能出現較大雨勢。

降雨趨勢，張承傳說，明、後天隨著北方乾空氣南下，各地大致為多雲到晴，僅迎風面桃園以北及宜蘭有零星降雨，午後花東地區及新竹以南山區有局部雷陣雨。周三至周五東北季風增強，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，午後有局部雷陣雨。周六東北季風減弱，環境轉為偏東風，大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區午後仍有局部雷陣雨。

氣溫方面，張承傳表示，今天北部下雨稍有涼意，高溫約27至28度，其他地區高溫則約31至32度。明天降雨減少後，各地高溫約31至32度；周三至周五受到東北季風影響，中部以北及東北部低溫將降至22至23度，早晚偏涼，其他地區高溫約24至25度。周六隨著東北季風減弱，各地氣溫將再度回升。

颱風動態方面，張承傳說，未來一周南海至菲律賓東方海面仍處於大低壓帶環境，不排除有新的熱帶系統或颱風生成。

媒體詢問9月4日基隆強降雨情形，張承傳表示，中央氣象署當天清晨觀察到北部沿海有強對流系統逐漸接近北海岸，陸續發布大雨特報及大雷雨即時訊息，並針對部分強降雨地區發布國家級警報。氣象署後續也持續依據最新觀測資料滾動式更新資訊，並與地方政府保持聯繫。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天雨區及高溫。圖／中央氣象署提供
今天雨區及高溫。圖／中央氣象署提供

未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 桃園 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

周一雨勢趨緩 周三東北季風影響將降溫

科羅旺在沖繩打轉再往九州路徑罕見 南部下周一放晴、東北季風將抵達

北台今低溫21度轉雨 吳德榮：周一到周三結束連日多雨天氣型態

相關新聞

《大象來了》今晚最後出巡！19:14現身士林 最佳卡位點、交通攻略一次看

2026臺北藝術節開幕戶外大秀《大象來了……》昨（5）日晚間震撼登場，3頭巨型機械大象走上士林街頭，吸引約10萬人湧入遊行沿線觀賞。錯過首日演出的民眾還有機會，今（6）日晚間將迎來最後一場，藝術遊行19時14分正式出發，並一路行進至臺北表演藝術中心，活動全程免費。《大象來了……》今晚怎麼看、幾點到最好？以下整理演出時間、3大觀賞方式、交通與封路資訊。

禮券過期千萬別扔！消基會揭「關鍵權益」：補差額照樣能用

整理皮夾時翻出早已超過有效期限的禮券或優惠券，許多民眾往往自認倒楣，隨手就扔進垃圾桶。不過，消費者文教基金會（消基會）委員靳邦忠特別提醒，只要是消費者自掏腰包、付費取得的「有償禮券」，即使票面標示的優惠期限已過，票券本身的實質價值依法依然有效，業者不得單方面主張票券作廢，消費者只要補足差價，原則上仍可享有使用權益。

大便總黏馬桶別只怪吃太油 醫揭3大可能原因：出現4症狀快就醫

上完廁所發現糞便黏在馬桶上，沖了好幾次還沖不乾淨，甚至水面或馬桶邊緣出現一層油膜，不少人第一時間會認為是前一天吃得太油。不過，胃腸肝膽科醫師楊子緯提醒，偶爾發生可能與飲食有關，但若長期出現黏膩、油亮的糞便，就要留意可能是「脂肪便」，代表身體消化、吸收脂肪的過程出了問題。

Insta360 X6全景相機開箱！實測6玩法 打羽球、空拍機、騎車看夜景、自動剪片

全景相機新進化！《科技玩家》開箱Insta360 X6萬能套裝版本，不僅提升解析度，在機身體積、感光元件、影像晶片、色彩、剪輯到續航都升級，只要一台全景相機直接拍攝，事後再慢慢取景，讓Insta360 X6一機三用，身兼全景相機、雲台相機與廣角相機。《科技玩家》也會實測騎車、打羽球、類空拍機、InstaFrame 2.0固定人物功能玩給你看。

連日下雨過敏大爆發！醫示警「3大因素」夾擊 鼻炎、氣喘進入高風險期

時序入秋，天氣轉涼，流感患者人數上升，且近日連續下雨，居家環境十分潮濕，過敏性鼻炎、氣喘等患者開始增加。新北市土城醫院名譽院長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆表示，過敏三大因素包括天氣、病毒及環境，最近這三大因素接連爆發，造成過敏患者持續增加。

拚事業卻怕生育力等不及 醫：30至35歲女性可提早了解凍卵

晚婚、晚育成為現代女性常態，台南新樓醫院婦產科醫師莊明達表示，台灣女性生育第一胎平均年齡已從20年前的27.39歲，延後至2024年的31.65歲；另一方面，25至39歲女性勞動參與率皆超過87%，顯示職涯發展與生育時程重疊，「凍卵」成為部分女性保存生育力、為未來保留選擇的方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。