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東北季風9月就報到？宜蘭人怕「雨季一路下半年」 氣象專家曝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友擔心東北季風9月提早報到，氣象粉專指出，這波是低壓帶動東北風，並非秋冬季風正式接管，宜蘭雨季通常要到10月中下旬才更明顯。聯合報系資料照
有網友擔心東北季風9月提早報到，氣象粉專指出，這波是低壓帶動東北風，並非秋冬季風正式接管，宜蘭雨季通常要到10月中下旬才更明顯。聯合報系資料照

時序才剛進入9月，北台灣已感受到些許秋意，也讓不少民眾擔心「東北季風」是否提早報到。一名網友近日在Threads發文，看到天氣變化後崩潰直呼，「不！東北季風要來了」，更擔心宜蘭雨季是否將提早從9月開始，一路下到隔年3月。對此，專業氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」現身留言區解答，表示這波主要是受到低壓影響，把東北風「拉下來」，並非典型秋冬東北季風正式接管。

原PO表示，自己擔心東北季風提早南下，意味著宜蘭可能從9月就進入漫長雨季，身為南部人更忍不住哀號「沒有陽光會鼠(死)掉」，貼文也引起網友討論，有人驚呼「好快」，也有人認為這波東北風可能與熱帶系統有關。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在留言區說明，「低壓把東北風拉下來而已，還不是典型秋冬東北季風接管。」換句話說，這次東北風增強並不代表台灣已經正式告別夏季、進入秋冬型天氣。

從台灣颱風論壇附上的中央氣象署一周天氣預報也可以看到，台北市中正區9月6日白天高溫仍有29度，低溫約26度，天氣為陰短暫陣雨；7日高溫又回升至31度，8日更可達32度，9日也有31度，顯示未來幾天氣溫仍偏高，夏季高溫並未真正退場。

留言區也有網友分析，第一波東北風有時是受到低壓系統帶動，從溫度趨勢來看，9月中旬仍可能再度轉熱，且這幾天低溫大約落在24至26度，距離真正秋冬的濕涼天氣仍有一段距離。

至於宜蘭是否會因此提早進入「雨季」，有網友進一步查詢中央氣象署資料指出，宜蘭9月日照時數其實僅次於7、8月，在全年排名第三，仍是相對容易見到陽光的月份，通常要到10月中下旬，東北季風逐漸活躍後，迎風面的宜蘭降雨才會更加頻繁。

得知並非9月就正式進入漫長雨季後，原PO也鬆了一口氣回應，「感謝解說，還好不是9月就迎接宜蘭的雨季」，並表示依照過往生活經驗，大約國慶後才會逐漸感受到宜蘭濕涼、多雨的天氣型態。

東北季風 宜蘭 颱風 低溫 高溫

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