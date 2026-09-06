40歲開始有「老人味」自己聞不到？ 醫曝3部位最容易飄異味

別以為「老人味」只有高齡者才會有。重症醫師黃軒指出，這類特殊體味大約40歲後就可能開始出現，並隨年齡增加變得更明顯，與皮脂成分改變、代謝變慢及皮膚抗氧化能力下降有關。

黃軒在臉書表示，「老人味」其中一個相關物質是2-壬烯醛（2-nonenal），由脂肪酸氧化後產生。年輕時代謝較快、皮膚抗氧化能力較好，不容易累積；隨年紀增加，皮脂成分改變，加上體表細菌分解皮脂與汗液，也可能讓異味更加明顯。

至於為何本人常聞不到？黃軒解釋，可能與「嗅覺適應」有關。長時間處在同一種氣味中，嗅覺敏感度會逐漸降低，加上部分年長者氣味辨識能力下降，因此不一定能察覺自身體味變化。

黃軒建議，每天洗澡時應加強清潔容易流汗、滋生細菌的腋下、腳底、私密部位，並定期更換內衣褲、襪子等貼身衣物，選擇透氣材質也有助減少異味。

飲食方面，應維持均衡飲食與充足水分，並視個人情況減少大蒜、洋蔥、辛辣食物，以及過量咖啡因和酒精。優酪乳、發酵食品等含益生菌食物，則有助維持腸道健康與正常消化。

黃軒提醒，「老人味」本身通常不是嚴重健康問題，但可能影響社交與心理感受。與其只用香味遮掩，更重要的是從清潔、衣物與飲食習慣著手改善。