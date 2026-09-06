用過核燃料池的水如何降溫？核安會解釋了

很多人好奇，核燃料從反應爐取出後，雖然維持鏈式核分裂反應的狀態已經停止，但燃料中的放射性核種仍會持續衰變，因此會產生衰變熱，也仍具有一定的輻射強度，那麼用過燃料池的水一直被加熱，怎麼降溫？核安會表示，用過燃料池不是靠一直換冷水降溫，而是靠池水循環加上熱交換器，持續把熱帶走。

核安會表示，用過燃料會先放入用過燃料池中貯存，水在這裡有2個重要功能，首先是吸收燃料產生的熱，再來是利用水的屏蔽效果，降低周圍的輻射強度，而燃料會一直放熱，因此池水會循環冷卻，池水由幫浦抽出後，流經熱交換器，把吸收的熱傳給另一套冷卻水系統，再將降溫後的池水送回用過燃料池。

核安會表示，因此，正常情況下，並不是水熱了就排掉，再一直補冷水，而是讓池水在系統中持續循環使用。至於「補水」，主要是補充蒸發等原因造成的水量減少，和冷卻本身是不同的概念。隨著貯存時間增加，用過燃料的衰變熱會逐漸降低，再依後續燃料管理方式進行貯存或其他處置。