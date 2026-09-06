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吃藥半年仍胃食道逆流？ 醫揭「睡覺缺氧」元凶 小心致中風、失智

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，胃食道逆流卻怎麼也好不了，除了檢視飲食與腸胃問題，也應注意睡眠呼吸中止症的可能性。圖／123RF
醫師提醒，胃食道逆流卻怎麼也好不了，除了檢視飲食與腸胃問題，也應注意睡眠呼吸中止症的可能性。圖／123RF

一名長期茹素者，平時飲食清淡，也不喝咖啡等刺激性飲料，卻飽受嚴重胃食道逆流困擾，服用胃藥長達半年仍未見改善。就醫發現咽喉結構狹窄，進一步接受睡眠檢查，才確診罹患睡眠呼吸中止症。

台中慈濟醫院耳鼻喉部主任孫傳鴻表示，若胃食道逆流反覆發作，尤其合併打呼、睡不好、白天精神不濟等症狀，背後可能藏著「阻塞型睡眠呼吸中止症」（OSA）。患者夜間反覆呼吸道阻塞，不僅會加劇胃食道逆流，長期睡眠中斷與間歇性缺氧，也與認知功能下降及失智風險增加有關。

孫傳鴻指出，臨床上不少患者長期有喉嚨卡卡、聲音沙啞、慢性咳嗽、胸口灼熱等症狀，即使吃胃藥仍反覆發作。若找不出飲食與腸胃問題，應注意睡眠呼吸中止症的可能性，因為睡眠呼吸中止症患者平躺入睡後，上呼吸道可能反覆塌陷、阻塞，身體為了把空氣吸進肺部，胸廓必須更用力擴張，造成胸腔內負壓變化，可能增加胃內容物逆流至食道的機會。

孫傳鴻提醒，睡眠呼吸中止症帶來的影響不只有「打呼」。患者睡眠時因反覆呼吸停止、血氧下降及醒來，可能造成睡眠碎片化，影響深層睡眠與大腦正常修復。近年多項研究發現，睡眠呼吸中止症與認知功能障礙及失智症風險增加存在關聯，不過目前研究主要顯示「相關性」，仍不能簡化為罹患睡眠呼吸中止症就一定會失智。

目前除醫療院所進行的睡眠多項生理檢查（PSG）外，部分患者也可經醫療專業評估使用居家睡眠檢測。孫傳鴻建議，有肥胖、高血壓、心血管疾病，或家人觀察到睡覺時出現明顯打呼、呼吸暫停者，要及早找出夜間缺氧原因，才有機會阻斷從睡眠、胃食道逆流到全身健康的連鎖影響。

胃食道逆流 失智 吃藥

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