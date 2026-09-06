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大便總黏馬桶別只怪吃太油 醫揭3大可能原因：出現4症狀快就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
糞便長期黏馬桶、泛油光，恐是脂肪便！醫師提醒，可能與胰臟、膽汁或小腸吸收異常有關；若伴隨體重下降、糞色變淺、腹脹腹痛，應盡快就醫。 中央社
糞便長期黏馬桶、泛油光，恐是脂肪便！醫師提醒，可能與胰臟、膽汁或小腸吸收異常有關；若伴隨體重下降、糞色變淺、腹脹腹痛，應盡快就醫。 中央社

上完廁所發現糞便黏在馬桶上，沖了好幾次還沖不乾淨，甚至水面或馬桶邊緣出現一層油膜，不少人第一時間會認為是前一天吃得太油。不過，胃腸肝膽科醫師楊子緯提醒，偶爾發生可能與飲食有關，但若長期出現黏膩、油亮的糞便，就要留意可能是「脂肪便」，代表身體消化、吸收脂肪的過程出了問題。

楊子緯在臉書粉專「胃腸肝膽楊子緯醫師/金田勤耘聯合診所」貼文指出，正常糞便通常質地成形，排便後也較容易沖洗乾淨；若糞便持續呈現黏膩、油亮，甚至容易在馬桶留下油膜，可能與醫學上的「脂肪便」（steatorrhea）有關。這是因為腸道無法正常消化或吸收脂肪，使未被吸收的脂肪直接隨著糞便排出。

至於為什麼會出現脂肪便？楊子緯點出3大常見原因，首先是「胰臟外分泌功能不足」。胰臟會分泌脂肪酶，負責協助消化食物中的脂肪，一旦分泌不足，脂肪便可能因此產生。

第二種則是「膽汁分泌或排出異常」。膽汁能幫助脂肪在腸道內乳化，讓人體更容易吸收，如果出現膽道阻塞或膽汁分泌不足，脂肪吸收效率也可能跟著下降。

第三則與「小腸吸收功能異常」有關，像是乳糜瀉、發炎性腸道疾病等，都可能影響腸道吸收營養的能力，進而出現類似脂肪便的情況。

不過，看到糞便黏馬桶也不用立刻緊張。楊子緯表示，如果只是偶爾一、兩次發生，尤其前一餐吃了大量油膩食物，可能只是正常的生理反應，可以先觀察後續排便狀況。

真正需要提高警覺的是，黏便情況若「持續數週」，同時伴隨不明原因體重下降糞便顏色明顯變淺腹脹腹痛等4種症狀，就不宜再單純歸咎於飲食，建議就醫接受進一步檢查，確認是否與胰臟、膽道或腸道吸收功能異常有關。

楊子緯也提醒，糞便其實是觀察消化系統健康的線索之一，除了排便次數外，平時也不妨多留意糞便的質地、顏色及是否異常油膩；若異常情況反覆或持續發生，應尋求醫師協助釐清原因。

馬桶 大便 脂肪 排便 腸道

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