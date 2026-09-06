快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

《大象來了》今晚最後出巡！19:14現身士林 最佳卡位點、交通攻略一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
《大象來了……》今晚最終場，19時14分在士林登場，3頭巨型機械大象遊行至北藝中心，免費入場；17時30分起基河路封路，民眾宜搭捷運前往。 中央社
《大象來了……》今晚最終場，19時14分在士林登場，3頭巨型機械大象遊行至北藝中心，免費入場；17時30分起基河路封路，民眾宜搭捷運前往。 中央社

2026臺北藝術節開幕戶外大秀《大象來了……》昨（5）日晚間震撼登場，3頭巨型機械大象走上士林街頭，吸引約10萬人湧入遊行沿線觀賞。錯過首日演出的民眾還有機會，今（6）日晚間將迎來最後一場，藝術遊行19時14分正式出發，並一路行進至臺北表演藝術中心，活動全程免費。《大象來了……》今晚怎麼看、幾點到最好？以下根據活動官網整理演出時間、3大觀賞方式、交通與封路資訊。

●今晚19:14出發！一路演到20:44

《大象來了……》由法國奧波西托劇團（Oposito）帶來，演出靈感源自1986年臺北市立動物園從圓山搬遷至木柵，當年以貨車載著動物穿越臺北市區，成為不少市民難忘的城市記憶。

今晚遊行將於19時14分從基河路「新光人壽士林教育會館」前出發，沿基河路前進至臺北表演藝術中心廣場，預計20時14分結束遊行；其中20時04分起，北藝中心廣場將同步展開定點舞臺演出，一路演至20時44分。

演出時間特別選在19時14分，也呼應臺北首座動物園於1914年創立。3頭巨型機械大象將在鳳凰、錫兵樂隊及表演者簇擁下穿梭街頭，伴隨風笛、鼓聲與傳統雙簧管，加上來自五大洲意象的服飾、火炬與光影，將整條基河路化為大型戶外劇場。

●3種看法一次掌握　想近距離看大象可提早卡位

想追完整遊行的民眾，建議19時前抵達起點，可搭捷運至「士林站」2號出口，再沿中正路步行前往基河路，從新光人壽士林教育會館附近開始觀賞，之後再跟著遊行隊伍一路往北藝中心移動。

若不想一路跟著人潮走，也可提早在基河路兩側尋找安全位置定點觀賞，近距離感受3頭機械大象、鳳凰及樂隊從眼前經過；若主要想看壓軸演出，則可直接前往臺北表演藝術中心廣場，等待20時04分開始的定點舞臺演出。

不過，首日活動吸引約10萬人到場，今晚預料仍可能湧現大批人潮。若遊行沿線人潮過多，現場另設「臺北市立百齡高中操場」及「臺北新天地停車場」2處戶外大型螢幕轉播區，19時14分起同步直播遊行及廣場演出，皆採自由入場、無劃位方式。

●去程搭到士林站、回程從劍潭站　避開人潮最順

交通方面，主辦單位建議民眾以捷運為主，去程可搭淡水信義線至「士林站」2號出口，沿中正路步行前往基河路起點，不僅可避開劍潭站大量人潮，也能順著遊行方向一路往北藝中心移動；活動結束後則可直接從鄰近的「劍潭站」搭車離開，並配合現場工作人員及站務人員進行人潮分流。

要特別注意的是，今（6）日17時30分至21時，基河路中正路至文林路路段將全面封路，一般車輛禁止通行；南北向車流建議提前改走承德路、中山北路或文林路。

此外，基河路沿線公車也將配合改道。17時至21時，包括「大南路口」、「士林區行政中心（基河）」、「公教住宅」、「士林市場（銘傳會館）」等4站雙向暫停服務，41、68、111、303區、紅9、紅30、兒樂2號線、2022、9006等路線均受影響，可改至承德路「大南路口」或中正路「捷運士林站（中正）」搭車。

●YouBike、計程車也有管制　開車可停3處外圍停車場

YouBike族也要注意，17時30分至21時「基河文林路口站」暫停借還車，基河路中正路至文林路兩側人行道則須下車牽行。

同一時段，基河路沿線「承德路195巷口旁」、「承德路179巷口旁」及「北藝中心前」3處計程車排班區暫停使用，如需搭乘計程車，可前往捷運劍潭站1號出口旁的計程車排班區。

若一定要自行開車前往，可考慮停放科教館停車場、天文館停車場或前港公園地下停車場，但活動周邊停車位有限，加上首日已出現大量觀賞人潮，仍建議優先搭乘大眾運輸工具。

●《大象來了……》9/6最終場攻略

演出日期：9月6日

藝術遊行：19:14至20:14

遊行路線：基河路，新光人壽士林教育會館前→臺北表演藝術中心廣場

舞臺演出：20:04至20:44，臺北表演藝術中心廣場

推薦去程：捷運士林站2號出口→沿中正路步行至遊行起點

推薦回程：捷運劍潭站

戶外轉播：臺北市立百齡高中操場、臺北新天地停車場

封路時間：17:30至21:00，基河路中正路至文林路

活動費用：免費

大象 藝術節 藝術 台北表演藝術中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開賣票房即轟動！TSO年度歌劇《崔斯坦與伊索德》集結國際名家，華格納世紀鉅作9月登臺

國慶晚會10/9新北登場！9/5下午1點開放免費索票 「世界的舞台 齊聚台灣」多國藝人、新北表演團隊齊聚板橋

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

2026「潮台北×潮首爾」正式開展 K-POP世界級幕後團隊親自解密

相關新聞

《大象來了》今晚最後出巡！19:14現身士林 最佳卡位點、交通攻略一次看

2026臺北藝術節開幕戶外大秀《大象來了……》昨（5）日晚間震撼登場，3頭巨型機械大象走上士林街頭，吸引約10萬人湧入遊行沿線觀賞。錯過首日演出的民眾還有機會，今（6）日晚間將迎來最後一場，藝術遊行19時14分正式出發，並一路行進至臺北表演藝術中心，活動全程免費。《大象來了……》今晚怎麼看、幾點到最好？以下整理演出時間、3大觀賞方式、交通與封路資訊。

禮券過期千萬別扔！消基會揭「關鍵權益」：補差額照樣能用

整理皮夾時翻出早已超過有效期限的禮券或優惠券，許多民眾往往自認倒楣，隨手就扔進垃圾桶。不過，消費者文教基金會（消基會）委員靳邦忠特別提醒，只要是消費者自掏腰包、付費取得的「有償禮券」，即使票面標示的優惠期限已過，票券本身的實質價值依法依然有效，業者不得單方面主張票券作廢，消費者只要補足差價，原則上仍可享有使用權益。

大便總黏馬桶別只怪吃太油 醫揭3大可能原因：出現4症狀快就醫

上完廁所發現糞便黏在馬桶上，沖了好幾次還沖不乾淨，甚至水面或馬桶邊緣出現一層油膜，不少人第一時間會認為是前一天吃得太油。不過，胃腸肝膽科醫師楊子緯提醒，偶爾發生可能與飲食有關，但若長期出現黏膩、油亮的糞便，就要留意可能是「脂肪便」，代表身體消化、吸收脂肪的過程出了問題。

Insta360 X6全景相機開箱！實測6玩法 打羽球、空拍機、騎車看夜景、自動剪片

全景相機新進化！《科技玩家》開箱Insta360 X6萬能套裝版本，不僅提升解析度，在機身體積、感光元件、影像晶片、色彩、剪輯到續航都升級，只要一台全景相機直接拍攝，事後再慢慢取景，讓Insta360 X6一機三用，身兼全景相機、雲台相機與廣角相機。《科技玩家》也會實測騎車、打羽球、類空拍機、InstaFrame 2.0固定人物功能玩給你看。

連日下雨過敏大爆發！醫示警「3大因素」夾擊 鼻炎、氣喘進入高風險期

時序入秋，天氣轉涼，流感患者人數上升，且近日連續下雨，居家環境十分潮濕，過敏性鼻炎、氣喘等患者開始增加。新北市土城醫院名譽院長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆表示，過敏三大因素包括天氣、病毒及環境，最近這三大因素接連爆發，造成過敏患者持續增加。

拚事業卻怕生育力等不及 醫：30至35歲女性可提早了解凍卵

晚婚、晚育成為現代女性常態，台南新樓醫院婦產科醫師莊明達表示，台灣女性生育第一胎平均年齡已從20年前的27.39歲，延後至2024年的31.65歲；另一方面，25至39歲女性勞動參與率皆超過87%，顯示職涯發展與生育時程重疊，「凍卵」成為部分女性保存生育力、為未來保留選擇的方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。