《大象來了》今晚最後出巡！19:14現身士林 最佳卡位點、交通攻略一次看

2026臺北藝術節開幕戶外大秀《大象來了……》昨（5）日晚間震撼登場，3頭巨型機械大象走上士林街頭，吸引約10萬人湧入遊行沿線觀賞。錯過首日演出的民眾還有機會，今（6）日晚間將迎來最後一場，藝術遊行19時14分正式出發，並一路行進至臺北表演藝術中心，活動全程免費。《大象來了……》今晚怎麼看、幾點到最好？以下根據活動官網整理演出時間、3大觀賞方式、交通與封路資訊。

●今晚19:14出發！一路演到20:44

《大象來了……》由法國奧波西托劇團（Oposito）帶來，演出靈感源自1986年臺北市立動物園從圓山搬遷至木柵，當年以貨車載著動物穿越臺北市區，成為不少市民難忘的城市記憶。

今晚遊行將於19時14分從基河路「新光人壽士林教育會館」前出發，沿基河路前進至臺北表演藝術中心廣場，預計20時14分結束遊行；其中20時04分起，北藝中心廣場將同步展開定點舞臺演出，一路演至20時44分。

演出時間特別選在19時14分，也呼應臺北首座動物園於1914年創立。3頭巨型機械大象將在鳳凰、錫兵樂隊及表演者簇擁下穿梭街頭，伴隨風笛、鼓聲與傳統雙簧管，加上來自五大洲意象的服飾、火炬與光影，將整條基河路化為大型戶外劇場。

●3種看法一次掌握 想近距離看大象可提早卡位

想追完整遊行的民眾，建議19時前抵達起點，可搭捷運至「士林站」2號出口，再沿中正路步行前往基河路，從新光人壽士林教育會館附近開始觀賞，之後再跟著遊行隊伍一路往北藝中心移動。

若不想一路跟著人潮走，也可提早在基河路兩側尋找安全位置定點觀賞，近距離感受3頭機械大象、鳳凰及樂隊從眼前經過；若主要想看壓軸演出，則可直接前往臺北表演藝術中心廣場，等待20時04分開始的定點舞臺演出。

不過，首日活動吸引約10萬人到場，今晚預料仍可能湧現大批人潮。若遊行沿線人潮過多，現場另設「臺北市立百齡高中操場」及「臺北新天地停車場」2處戶外大型螢幕轉播區，19時14分起同步直播遊行及廣場演出，皆採自由入場、無劃位方式。

●去程搭到士林站、回程從劍潭站 避開人潮最順

交通方面，主辦單位建議民眾以捷運為主，去程可搭淡水信義線至「士林站」2號出口，沿中正路步行前往基河路起點，不僅可避開劍潭站大量人潮，也能順著遊行方向一路往北藝中心移動；活動結束後則可直接從鄰近的「劍潭站」搭車離開，並配合現場工作人員及站務人員進行人潮分流。

要特別注意的是，今（6）日17時30分至21時，基河路中正路至文林路路段將全面封路，一般車輛禁止通行；南北向車流建議提前改走承德路、中山北路或文林路。

此外，基河路沿線公車也將配合改道。17時至21時，包括「大南路口」、「士林區行政中心（基河）」、「公教住宅」、「士林市場（銘傳會館）」等4站雙向暫停服務，41、68、111、303區、紅9、紅30、兒樂2號線、2022、9006等路線均受影響，可改至承德路「大南路口」或中正路「捷運士林站（中正）」搭車。

●YouBike、計程車也有管制 開車可停3處外圍停車場

YouBike族也要注意，17時30分至21時「基河文林路口站」暫停借還車，基河路中正路至文林路兩側人行道則須下車牽行。

同一時段，基河路沿線「承德路195巷口旁」、「承德路179巷口旁」及「北藝中心前」3處計程車排班區暫停使用，如需搭乘計程車，可前往捷運劍潭站1號出口旁的計程車排班區。

若一定要自行開車前往，可考慮停放科教館停車場、天文館停車場或前港公園地下停車場，但活動周邊停車位有限，加上首日已出現大量觀賞人潮，仍建議優先搭乘大眾運輸工具。

●《大象來了……》9/6最終場攻略

演出日期：9月6日

藝術遊行：19:14至20:14

遊行路線：基河路，新光人壽士林教育會館前→臺北表演藝術中心廣場

舞臺演出：20:04至20:44，臺北表演藝術中心廣場

推薦去程：捷運士林站2號出口→沿中正路步行至遊行起點

推薦回程：捷運劍潭站

戶外轉播：臺北市立百齡高中操場、臺北新天地停車場

封路時間：17:30至21:00，基河路中正路至文林路

活動費用：免費