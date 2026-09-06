乳房要全切嗎？早期HER2乳癌前導治療提升保乳機率

「乳房必須全部切除嗎？」高醫附醫乳房外科教授侯明鋒說，這是他在診間最常被問及的，面對惡性度較高的HER2乳癌，如今早期患者因前導性治療迎新機，提升保乳機率，降身心衝擊。

乳癌是台灣女性最常見癌症，乳癌主要為3種分型，包含荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性，其中荷爾蒙陽性乳癌占多數，HER2陽性約占2成，三陰性乳癌約1成。台灣乳房醫學會過去曾多次提醒，HER2乳癌早期患者術後未達「病理完全緩解（pCR）」，復發機率高2倍。

侯明鋒近日透過新聞稿說明，HER2（第二型人類表皮生長因子受體）是位於細胞表面的蛋白質受體，當受體數量異常增多（陽性表現），就像踩緊了癌細胞生長的「油門」，使癌細胞快速生長分裂；在精準醫療時代，早期HER2乳癌的治療策略已迎來結構性變革。

侯明鋒解釋，針對腫瘤大於2公分或有淋巴轉移早期 HER2乳癌，如今臨床多採取「前導性治療」，又稱術前輔助治療，也就是手術前先給予藥物治療，縮小腫瘤，提升保留乳房機會，再手術切除殘餘腫瘤，由病理科評估癌細胞清除程度，以規劃後續治療計畫。

侯明鋒說，當前導性治療能幫助病友達到病理完全緩解，手術切除標本中已無任何可見癌細胞殘留，是未來有較佳長期存活率的預後指標之一；幫助病友透過藥物先縮小腫瘤、提升保留乳房機會，更大幅降低手術身心衝擊，幫助更快重返家庭與社會角色。

侯明鋒提到，現在早期HER2乳癌前導性治療有一個新選擇，就是新一代抗體藥物複合體（ADC），已加入術前用藥行列，新一代ADC結合標靶的精準與化療的細胞毒殺能力，如GPS衛星導航精準鎖定腫瘤，降低對正常細胞傷害，甚至具「旁觀者效應」克服腫瘤異質性。

侯明鋒提醒，新一代ADC治療期間，可能伴隨噁心、嘔吐、乾咳或白血球減少等副作用，但透過輔助藥物處置，多數副作用都能獲得妥善控制，兼顧治療效益與生活品質；鼓勵乳癌病友早期發現、早期治療，配合新藥輔助，有極大機會能將乳癌控制如慢性病般穩定。