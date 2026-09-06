長榮航空超額行李費 9月29日起調漲

長榮航空宣布，9月29日起，調整國際線行李政策及費率，項目包括超額行李、預付超額行李、超重及超尺寸行李費率及計價規範，其中超額行李部分，調漲20美元至90美元不等。

長榮航空日前在官網宣布，受國際經濟環境及地緣政治因素影響，為反映航空燃油價格與全球整體營運攀升成本，自旅行日2026年9月29日（含）起，調整國際線行李政策及費率，項目包括超額行李、預付超額行李、超重及超尺寸行李費率及計價規範，寵物、運動器材的收費標準也同步調整。

在超額行李部分，長榮航空的超額行李費率表分為台灣及5個區域，從原本每件140美元（約新台幣4436元）至300美元，調漲為160美元至390美元。

根據長榮航空官網，第一區為日本、韓國、菲律賓、中國、香港、澳門、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、柬埔寨；第二區為大洋洲（包含紐西蘭、澳洲）、密克羅尼西亞（包含關島、帛琉）、印度及亞洲地區（不包含第一區、台灣）；第三區為北美洲西岸四點（洛杉磯／西雅圖／舊金山／溫哥華）、夏威夷、中東地區；第四區為北美洲（不包含第三區）、歐洲（含土耳其）、非洲、俄羅斯；第五區為中南美洲。