禮券過期千萬別扔！消基會揭「關鍵權益」：補差額照樣能用

整理皮夾時翻出早已超過有效期限的禮券或優惠券，許多民眾往往自認倒楣，隨手就扔進垃圾桶。不過，消費者文教基金會（消基會）委員靳邦忠特別提醒，只要是消費者自掏腰包、付費取得的「有償禮券」，即使票面標示的優惠期限已過，票券本身的實質價值依法依然有效，業者不得單方面主張票券作廢，消費者只要補足差價，原則上仍可享有使用權益。

消基會委員靳邦忠在臉書粉專「阿忠講堂」發布影片透露，過去在課堂上詢問學生「禮券過期是否還能用」，許多人皆回答「看到過期就直接丟掉」，讓他感到相當惋惜。

靳邦忠進一步說明，依據我國「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」等法規規範，只要消費者是透過實質付費購買的禮券，發行業者依法不得記載使用期限。即便屬於特惠促銷性質的票券，過了特定優惠期後，其當初購買所支付的面額價值依然受到法律保護，絕不能被視為無效廢紙。

針對坊間常見的折扣票券過期爭議，靳邦忠以具體案例進行拆解：假設知名遊樂園門票原價為1000元，活動特惠期間以800元售出，並在票券上註明優惠期限為3個月。若消費者在購買超過3個月後才持票前往，園方不能直接判定票券作廢、拒絕入場，其合法的處置方式是要求消費者補足原價與優惠價之間的「200元差價」，結清後消費者仍可順利入園。

此外，針對票券上常見的「履約保證」或「信託存續期間」，靳邦忠特別釋疑，該標示代表發行業者已將保證金交付金融機構信託託管；若店家在該信託期間內不幸停業或倒閉，消費者即可依信託保障機制向銀行等機構請求返還款項，並非代表禮券只能在該日期前使用。