就愛台灣味？台灣在地食材排行出爐

環島旅遊除了看風景，品嘗在地美食也是認識台灣的一種方式。台灣各地因氣候、地形與農業發展不同，孕育出各具特色的農產、畜產與水產，像是花東米、臺東釋迦、大湖草莓、玉井芒果、宜蘭鴨肉，每一種食材都有自己的產地故事。

究竟哪些台灣特色食材最受到網友關注？哪些地方物產在網路上擁有高聲量？

《網路溫度計DailyView》以農業部「臺灣農產地圖」所整理的各縣市特色農產品作為調查範圍，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「十大台灣在地特色食材」網路聲量排行。

本次榜單涵蓋米、蛋、魚、肉類及水果等不同類型食材，以下就從產地特色、季節話題與料理方式，帶你看看哪些台灣好味道最受網友關注。

No.1 花東米

示意圖／Shutterstock

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說到花東，綿延的縱谷與一望無際的稻田，是許多人對這片土地最鮮明的印象。池上米、關山米、富里米，以及花蓮光復鄉紅糯米等，都來自花東縱谷，各自展現不同產地風味。

花東米最常見的吃法就是煮成一碗香Q白飯，米粒飽滿、口感分明，也是許多旅人走訪花東時會帶回家的伴手禮。網友分享「看到是富里二話不說先拿，煮起來超有米香粒粒分明」、「台東的米真的很好吃」，可見花東米不只具有產地辨識度，也累積不少口碑。

此外，米餅、米蛋捲、爆米香等米食零嘴，也讓花東米從餐桌延伸到伴手禮市場。近年關山、池上及臺東地區農會也陸續與乖乖合作，結合釋迦、紅烏龍、夏雪芒果等地方特色，推出限定「米乖乖」，進一步創造話題。

No.2 臺東釋迦

提到臺東，釋迦幾乎已成為最具代表性的水果之一。大目釋迦、鳳梨釋迦是常見品種，近年蜜寶、綠鑽等品種也逐漸受到關注，從鮮果到加工品，都能看見釋迦的身影。

其實釋迦並非一開始就在臺東大量種植。根據農業部食農教育資訊整合平台資料，釋迦原產於中南美洲，引進臺灣已有近400年歷史，早期主要種植於嘉義、臺南、高雄及屏東一帶，直到民國60年代才逐漸在臺東發展，最後成為當地重要農產。

不同品種也有各自特色。鳳梨釋迦甜中帶微酸，果香近似鳳梨；大目釋迦則以果肉細緻、甜度高受到喜愛。除了直接剝來吃，釋迦也能製成冰淇淋等加工品，將原本綿密香甜的口感延伸到不同料理與甜點之中。

No.3 大湖草莓

示意圖／Magnific

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冬季想採草莓，苗栗大湖是不少人的首選。每到草莓季，親子家庭、情侶與好友紛紛走進草莓園，提著小籃子自己採果，邊採邊吃，也成為不少人每年固定的季節旅行。

2026年大湖草莓季預計自11月一路延續至2027年4月，屆時可依產季吃到不同品種。常見的香水系列包含美姬、美豐、帝王紅等，果實較大、香氣明顯；豐香草莓則帶有淡淡酸味，果肉細緻；近年也有白草莓受到關注，外觀白裡透紅，並帶有淡淡水蜜桃香氣。

對許多遊客來說，大湖草莓的魅力不只是「吃」，還包括親自走進果園採摘的體驗。網友分享「自己採真的感覺很棒」，也讓草莓季成為結合農遊與美食的熱門行程。

No.4 雲林稻米

網友提供

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同樣是稻米，雲林、彰化是全台重要稻米產區，其中雲林更有「台灣糧倉」之稱。

濁水溪沖積形成肥沃土壤，也孕育出粒粒飽滿、口感Q彈的濁水米。更有意思的是，這碗米還有一段與日本皇室有關的歷史。

農糧署粉專「鮮享農YA-農糧署」曾分享，日治時期西螺、莿桐一帶生產的濁水米，曾被選為進獻日本皇室的「獻納米」。

如今西螺鎮農會也延續這項歷史記憶，其中較具代表性的，就是以台農71號「益全香米」製成的獻納米，米飯口感香Q，還帶有淡淡芋頭香。網友也大讚：「益全香米有芋頭香，我個人最愛。」

No.5 彰化雞蛋

示意圖／Shutterstock

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荷包蛋、茶葉蛋、蛋炒飯、蛋餅、壽喜燒……

如果要票選「台灣人最常遇到的食材」，雞蛋絕對有一席之地。而彰化正是台灣雞蛋的重要產地。

彰化縣政府農業處曾分享，縣內約有900多家蛋雞場、飼養約2,000多萬隻蛋雞，一年可供應約43億顆雞蛋，產量居全國第一，平均全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化。

不過，本次區間內的聲量高峰，主要來自2025年爆發的芬普尼超標蛋品事件。當時彰化一批洗選雞蛋被驗出芬普尼含量超標，約15萬顆蛋品流向外縣市，引發民眾對雞蛋來源、流向與食安問題的高度關注。

No.6 金門高粱

網友提供

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提到金門高粱，很多人第一個想到的是高粱酒，但在成為酒之前，它其實先是金門當地農田裡的重要作物。高粱耐旱、耐鹽鹼，對土壤適應力強，正好適合金門的自然環境，也因此逐漸融入當地農業與飲食文化。

高粱在金門的吃法也不少，除了釀酒，在地人還會把高粱加入糯米做成「高粱粿」，口感比一般年糕更不黏牙，也帶有淡淡高粱香；高粱酒則常被拿來入菜，像高粱螃蟹、高粱醉蝦、高粱酒鹹豬肉都很有地方特色。

早年農忙時，還曾出現把高粱穗鋪在馬路上，利用車輪輾壓脫粒的景象，也成了不少金門人熟悉的農村記憶。

No.7 臺南虱目魚

網友提供

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台南人有多會吃虱目魚？答案是：幾乎整條魚都不放過！虱目魚在臺南不只是觀光客必吃，也是許多在地人從小吃到大的日常滋味。

北門、學甲、將軍、安南等沿海地區，都發展出成熟的養殖與飲食文化。魚肚可以香煎、魚皮能煮湯，魚肉則能製成魚丸、魚鬆等加工品。網友也分享：「台南的煎虱目魚肚也好厲害，超級香脆。」

而臺南虱目魚近年也積極拓展海外市場。2026年學甲業者將首批20噸虱目魚產品外銷加拿大，並進入當地大型連鎖超市販售，引發網友討論。

No.8 宜蘭鴨肉

《網路溫度計DailyView》

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來到宜蘭，除了三星蔥，還有一味很難忽略：鴨肉。

宜蘭雨水充沛、河川與池塘多，過去農家常利用稻田放養鴨隻，讓養鴨逐漸成為地方產業的一部分，也發展出獨具地方特色的鴨肉料理。

其中櫻桃鴨以肉質細緻、油脂分布均勻受到喜愛，不少餐廳更發展出「一鴨多吃」。烤過後外皮酥脆、肉質軟嫩多汁，再搭配宜蘭三星蔥，根本是經典組合。網友就分享：「油亮油亮的鴨皮超誘人」、「烤鴨和三星蔥，是一個很棒的結合」。

No.9 玉井芒果

示意圖／Magnific

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每年五月過後，臺南玉井就開始進入芒果季。

一籃籃芒果排滿市場，空氣裡都是濃郁果香。愛文、金煌、玉文等品種陸續上市，也讓玉井成為不少芒果控夏季必訪的地方。愛文香氣濃郁、果肉細緻，是玉井代表性品種之一；金煌則以果型碩大、甜度高受到喜愛。

不同品種各有支持者，網友也大讚：「玉井芒果不得不說，真的是好吃。」而這種又香又甜的水果，如果交給料理高手發揮，會不會又是另一場好戲？

No.10 口湖烏魚

網友提供

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每年冬季，口湖沿海就能看到一片片烏魚子曝曬，金黃色的烏魚子排開，是當地極具季節感的景象。通常每年約11月下旬至隔年1月上旬進入產季，冬至前後更是捕撈、加工的重要時節。

口湖之所以與烏魚、烏魚子緊密連結，也和當地養殖轉型有關。早年口湖以淡水養殖鰻魚為主，長期抽取地下水曾造成地層下陷，後來逐漸改採海水、淡水混合的「半鹹水」養殖烏魚，也慢慢發展成重要產區。

烏魚子的經典吃法，是炙烤後切片，再搭配蘋果、白蘿蔔、蒜苗一起入口。近年也出現方便即食的「一口烏」，讓這項傳統年節滋味變得更符合現代人的吃法，網友直呼「一口吃也太方便」、「口湖的很讚」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月18日至2026年8月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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