入秋首波東北季風9日報到 粉專：北部、東北部轉雨降溫

北部天氣要稍轉涼了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，9日（周三）入秋首波東北季風報到，迎風面的台灣北部、東北部及東半部有局部短暫陣雨；北部、宜蘭和中部沿海，早晚低溫也會微降個1至2度，低溫約22度至24度，這一波涼冷空氣強度偏弱，溫度降幅相當有限。

「林老師氣象站」表示，由於季節更迭，北半球日照逐漸往南移轉，西伯利亞、蒙古一帶冷高壓勢力逐漸增強，低對流層的東北季風符號也開始出現在天氣圖上。根據過去氣候統計資料顯示，9月初東北季風強度還不夠強勁；通常會到10月以後，東北風向才會逐漸穩定，到冬季時再轉為最強。

就降雨特徵來看，「林老師氣象站」表示，北部、東北部及東部增加，但雨勢強度不較暖季猛烈；中南部反而可能轉乾。北部午後熱力對流逐日減少；中南部午後雷陣雨仍可能持續。從溫度變化來看，北部、東北部首先降溫，但通常還不到「寒流」程度；中南部反應微弱，影響不大。

另一方面，「林老師氣象站」說，因東北季風南下緣故，早晚變涼，但白天仍然很熱。甚至，有時，東北季風減弱之後，太平洋高壓短暫西伸，也可能出現所謂「秋老虎」的短暫高溫現象。

此外，「林老師氣象站」指出，東北季風的定義，過去是只要中央氣象署所屬台北站溫度低於攝氏19度，就算東北季風了；如今改為只要是因大陸冷高壓帶來台灣的東北風，都統稱為東北季風。不再純粹以溫度來定義東北季風影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。