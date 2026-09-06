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北台今低溫21度轉雨 吳德榮：周一到周三結束連日多雨天氣型態

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北台今低溫21度轉雨 吳德榮：周一到周三結束連日多雨天氣型態

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今桃園以北及東北部有局部雨，午後中南部山區及花東偶有局部短暫降雨機率。聯合報系資料照
今桃園以北及東北部有局部雨，午後中南部山區及花東偶有局部短暫降雨機率。聯合報系資料照

秋涼，早晚要穿外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日有一小股水氣南下，迎風面桃園以北及東北部轉有局部雨，午後中南部山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，北台氣溫稍降、略轉涼，各地區氣溫如下：北部21至30度、中部23至33度、南部23至34度及東部21至33度。

吳德榮指出，周一至周三大低壓環流(monsoon gyre)逐漸往台灣東方海面調整，盛行東北風、但水氣不多、大氣也較穩定，迎風面雲量略增、北海岸、北部山區偶有局部短暫降雨的機率，背風面晴時多雲。結束連日多雨的天氣型態。

吳德榮表示，周四(10日)東北風水氣增多，大台北、東北部及東部轉有局部雨；周五、六轉偏東風，大台北、東半部有局部短暫陣雨的機率，東半部降雨日趨明顯；背風面持續晴朗穩定。

此外，第23號輕颱「科羅旺」，在大低壓環流内，受其導引、逆時鐘而行，於琉球附近繼續轉向、打轉，不確定性很大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮

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