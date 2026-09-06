影／10萬人空拍畫面曝…法國5米金屬巨象踏上士林街頭 周日晚還有一場

2026台北藝術節昨晚開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。這場呼應1914年台北第一座動物園落成的街頭盛事，首夜吸引許多國內外遊客擠爆遊行沿線，上看10萬人，今晚同一時間還有一場。

人潮從傍晚陸續湧現，捷運劍潭站一出站，放眼望去全是人，直至晚間7時許遊行開始，不只北藝中心戶外空間擠滿人，就連基河路、文林路都是人。晚間8時許，3頭大象陸續回到北藝中心舞台，大小朋友、外國遊客目光全被吸引，手機、相機全部高舉狂拍，現場氣氛熱絡。

民眾林小姐分享，她特地來朝聖，現場動線不算好，加上人潮擠爆，許多人火氣很大。儘管遠看表演，音樂很有氣氛感，整體效果仍是很不錯，加上有些民眾因為太擠很躁，火氣很差，觀賞品質不是很好。

台北表演藝術中心表示，開幕戶外演出邀請法國奧波西托劇團（Compagnie Oposito），「大象來了......」動員上百名表演者的龐大行進，展現法國街頭劇場的頂尖調度，而台灣「身聲劇場」與「軒宇樂集」於演出前與法國團隊密集排練4天，隨即無縫融入「遷徙者」群體。

奧波西托劇團藝術總監暨導演尚－雷蒙・雅各（Jean-Raymond Jacob）說，「大象來了……」誕生至今18年，足跡遍及全球8國、逾30座城市，「去年勘景時，士林街頭五顏六色、錯落有致的招牌讓我印象深刻。」

他強調，團隊特別選用紅、藍、紫、黃作為此次遊行焰火的主色調，正是為了與街邊的霓虹燈火相互對話，「沿街店家完全不需要為了配合發光的大象而熄燈，因為城市從來不只是表演的背景，整座城市與生活在此的人們，才是這場演出的真正主角。」

台北表演藝術中心表示，遊行特別選在19時14分開始，是紀念台北首座動物園在1914年成立，爾後1986年動物園搬遷木柵，20輛動物專車進行大搬家遊行，是台北市前所未有的創舉，也是值得注意的「歷史彩蛋」之一。

台北市長蔣萬安與法國、德國、匈牙利、立陶宛、盧森堡、荷蘭、西班牙、澳洲、汶萊、印度等10國駐台代表共襄盛舉。

北藝中心說，因應觀眾爭睹，警方今晚加強布署400多警力，明天會再加派警力，並將特別在士林捷運站2號出口加強引導。並呼籲民眾，若抵達現場發現已無較佳視角，為避免擠緊，可多加利用百齡高中操場與台北新天地停車場2處轉播點欣賞演出，也可於19時14分至20時45分期間在北藝中心Youtube頻道觀看直播。

2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象遊行完走到北藝中心，民眾目光全被吸引，手機、相機全部高舉狂拍。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。記者林佳彣／攝影

3頭近5公尺高的金屬機械巨象，在法國奧波西托劇團（Compagnie Oposito）與台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街道。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

2026台北藝術節開幕，上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。記者林佳彣／攝影