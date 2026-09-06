聽新聞
0:00 / 0:00

影／10萬人空拍畫面曝…法國5米金屬巨象踏上士林街頭 周日晚還有一場

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2026台北藝術節今晚開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。圖／北藝中心提供
2026台北藝術節今晚開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。圖／北藝中心提供

2026台北藝術節昨晚開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。這場呼應1914年台北第一座動物園落成的街頭盛事，首夜吸引許多國內外遊客擠爆遊行沿線，上看10萬人，今晚同一時間還有一場。

人潮從傍晚陸續湧現，捷運劍潭站一出站，放眼望去全是人，直至晚間7時許遊行開始，不只北藝中心戶外空間擠滿人，就連基河路、文林路都是人。晚間8時許，3頭大象陸續回到北藝中心舞台，大小朋友、外國遊客目光全被吸引，手機、相機全部高舉狂拍，現場氣氛熱絡。

民眾林小姐分享，她特地來朝聖，現場動線不算好，加上人潮擠爆，許多人火氣很大。儘管遠看表演，音樂很有氣氛感，整體效果仍是很不錯，加上有些民眾因為太擠很躁，火氣很差，觀賞品質不是很好。

台北表演藝術中心表示，開幕戶外演出邀請法國奧波西托劇團（Compagnie Oposito），「大象來了......」動員上百名表演者的龐大行進，展現法國街頭劇場的頂尖調度，而台灣「身聲劇場」與「軒宇樂集」於演出前與法國團隊密集排練4天，隨即無縫融入「遷徙者」群體。

奧波西托劇團藝術總監暨導演尚－雷蒙・雅各（Jean-Raymond Jacob）說，「大象來了……」誕生至今18年，足跡遍及全球8國、逾30座城市，「去年勘景時，士林街頭五顏六色、錯落有致的招牌讓我印象深刻。」

他強調，團隊特別選用紅、藍、紫、黃作為此次遊行焰火的主色調，正是為了與街邊的霓虹燈火相互對話，「沿街店家完全不需要為了配合發光的大象而熄燈，因為城市從來不只是表演的背景，整座城市與生活在此的人們，才是這場演出的真正主角。」

台北表演藝術中心表示，遊行特別選在19時14分開始，是紀念台北首座動物園在1914年成立，爾後1986年動物園搬遷木柵，20輛動物專車進行大搬家遊行，是台北市前所未有的創舉，也是值得注意的「歷史彩蛋」之一。

台北市長蔣萬安與法國、德國、匈牙利、立陶宛、盧森堡、荷蘭、西班牙、澳洲、汶萊、印度等10國駐台代表共襄盛舉。

北藝中心說，因應觀眾爭睹，警方今晚加強布署400多警力，明天會再加派警力，並將特別在士林捷運站2號出口加強引導。並呼籲民眾，若抵達現場發現已無較佳視角，為避免擠緊，可多加利用百齡高中操場與台北新天地停車場2處轉播點欣賞演出，也可於19時14分至20時45分期間在北藝中心Youtube頻道觀看直播。

2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。記者林佳彣／攝影
2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象遊行完走到北藝中心，民眾目光全被吸引，手機、相機全部高舉狂拍。記者林佳彣／攝影
2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象遊行完走到北藝中心，民眾目光全被吸引，手機、相機全部高舉狂拍。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。記者林佳彣／攝影
2026台北藝術節開幕，3頭近5公尺高的金屬機械巨象走入士林街頭，吸引上看10萬民眾到場一睹風采。記者林佳彣／攝影

3頭近5公尺高的金屬機械巨象，在法國奧波西托劇團（Compagnie Oposito）與台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街道。記者林佳彣／攝影
3頭近5公尺高的金屬機械巨象，在法國奧波西托劇團（Compagnie Oposito）與台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街道。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供
2026台北藝術節開幕，上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

2026台北藝術節開幕，上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供
2026台北藝術節開幕，上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。圖／北藝中心提供

上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。記者林佳彣／攝影
上看10萬民眾為一睹來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象，晚間塞爆北藝中心和捷運劍潭站外側道路。記者林佳彣／攝影

2026台北藝術節開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。記者林佳彣／攝影
2026台北藝術節開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。記者林佳彣／攝影

空拍 法國 劇場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026「潮台北×潮首爾」正式開展 K-POP世界級幕後團隊親自解密

鍘美藝術節散場「地面幾乎零垃圾」！主辦方驚呆：水準很高

國慶晚會10/9新北登場！9/5下午1點開放免費索票 「世界的舞台 齊聚台灣」多國藝人、新北表演團隊齊聚板橋

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

相關新聞

影／10萬人空拍畫面曝…法國5米金屬巨象踏上士林街頭 周日晚還有一場

2026台北藝術節昨晚開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。這場呼應1914年台北第一座動物園落成的街頭盛事，首夜吸引許多國內外遊客擠爆遊行沿線，上看10萬人，今晚同一時間還有一場。

北宜國道客運 進台北市區狂塞 通勤族氣炸

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從一小時拉長到近兩小時才到，通勤族氣炸。北市公運處昨表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，周一先恢復原動線。

最重廢照 淡水藥師涉對工讀女大生下藥

新北市淡水區某藥局陳姓藥師涉嫌對店內工讀的女大學生下藥，警方已將藥師函送地檢署偵辦，該名藥師接受媒體採訪時，聲稱下藥舉動是「開玩笑」，引發熱議；衛福部醫事司指出，依已知訊息，該藥師已涉違反藥師法、藥事法等四項規範，若查證屬實，最重可依藥師法第廿一條之一廢止藥師證書。

本末倒置 全台設電子煙回收桶 遭批「做樣子」

行政院修正「菸害防制法」將「持有」電子煙納管，最高可罰十萬元，目前待立院三讀通過；國健署九月八日起於全台公家機關廣設回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國民黨立委陳菁徽質疑，電子煙已明文禁止使用，持有者大多已知違法，衛福部設電子煙回收桶根本只是做樣子，違法者不會主動繳回，政府還不如加強查緝，落實執法嚇阻。

「太平洋紫杉醇」化療藥恐致命過敏 追加警語

癌症化療藥物「太平洋紫杉醇」廣泛用於乳癌、肺癌及卵巢癌等癌症治療，光是去年含蓖麻油溶劑的同成分藥品，健保申報量就達廿萬五千多支。不過，衛福部食藥署統計，截至今年四月十八日，國內累計接獲廿八件疑似使用相關藥品後發生嚴重過敏反應通報，其中九件危及生命。食藥署要求藥廠變更中文仿單，加註嚴重過敏反應等警訊。

醫牙共照 明年收案鬆綁

我國糖尿病盛行率，隨著進入超高齡化社會而隨之攀升，糖尿病患者通常有著「多重共病」，且傷口較難癒合，若同時罹患牙周病，恐讓疾病雪上加霜；衛福部口腔健康司今年推動「醫牙全人共照試辦計畫」，採跨科照護同時罹患糖尿病與牙周病的患者，但第一線反應收案條件嚴苛，衛福部明年將放寬糖化血色素條件，盼擴大收案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。