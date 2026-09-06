後天上路…電子煙主動繳回 不開罰

依托咪酯等新興毒品常以電子煙為載具，現行「菸害防制法」雖禁用電子煙，持有卻無罰則。菸防法修法草案正在立法院審議，未來持有最高可罰十萬元。新法上路前，衛福部國健署先於全台設置四三一處電子煙回收點，九月八日起接受民眾主動繳回，並持續至新制上路後一個月緩衝期結束。

自二○二三年起，電子煙就被禁止使用，但電子煙仍到處流竄，甚至進入校園，由於持有並無罰則，部分教師從學生端蒐集到的電子煙，僅能全部收在抽屜內，不知該如何處理。為解決此問題，衛福部修正菸防法，持有電子煙可罰三到十萬元不等罰鍰，並沒入相關物品。

因應修法也避免民眾不曉得該如何處理持有的電子煙，國健署於全台廿二縣市、共四三一處設置「電子煙回收桶」據點，據點多數位於各地衛生局或衛生所，其中，有七處設置於警察局的櫃檯。

外界憂心，政府是否會藉此「釣魚」，對主動繳回電子煙的民眾開罰？國健署菸害防制組組長羅素英說，民眾回收電子煙時，不需具名也不必提供個人資料，只要新法尚未施行，民眾就不會因為繳回電子煙而受罰，後續新法上路後，再加上過了一個月緩衝期，才會因持有而開罰。在此過渡期間，鼓勵民眾盡速回收電子煙，也勿繼續使用。

羅素英說，設電子煙回收桶也有安全考量，因電子煙含鋰電池、煙油等組件，若混入一般垃圾，經垃圾車擠壓恐引發起火、爆炸或煙油外洩。透過固定據點集中回收，可降低廢棄處理風險。

羅素英說，九月八日起，全台四三一處回收據點會依照回收的成效，評估是否再增設據點，至於部分縣市除了設置在衛生局、所以外，還設置在警察局，並不是要引發民眾恐懼，而是剛好警方願意釋出空間設置，若回收成效有限也會請地方衛生局評估新的設置據點。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，近期適逢開學季，基金會就已接獲許多教師來電詢問，校內沒收的電子煙該如何處理，可預期電子煙回收桶設置後，會收到許多來自校園被沒收的電子煙。她呼籲，民眾應於新制上路前，盡快將電子煙回收，也趁此機會戒菸；另外，也相信衛生單位不會以釣魚的方式執法。