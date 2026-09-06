周一雨勢趨緩 周三東北季風影響將降溫

科羅旺颱風今天持續影響北台灣，預計將降級為熱帶性低氣壓，明天隨著颱風影響趨緩，水氣減少、降雨緩和。但周三開始，今年入秋後首波東北季風南下，北部、東部將會變天有雨，北部高溫更將略降一至二度。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今年東北季風南下的時間點有稍微偏早一些，但每年狀況不一，跟強聖嬰發展有沒有關係，仍需經研究再確認。

鄭傑仁表示，今天仍受颱風外圍環流水氣影響，迎風面北部地區有短暫陣雨，雨區較廣且有局部大雨機會。其他地區以午後局部雷陣雨為主，降雨區域集中花東地區及東南部山區。

鄭傑仁指出，明後兩天將是水氣空檔期，雖然仍吹偏北風，北部、宜蘭地區仍有零星降雨，花東地區及中南部山區則以局部午後雷陣雨為主。周二午後剩花東地有零星午後雷陣雨，但降雨範圍及雨量都比較少。

不過周三開始，隨著東北季風增強，北部、東半部視降雨將慢慢增多，但因沒有伴隨中層水氣靠近台灣，因此降雨強度並不會太強烈。鄭傑仁說，周四、周五受東北風影響，迎風面有局部短暫陣雨，中南部因位處背風側，天氣以多雲到晴為主、午後有局部短暫陣雨。

溫度部分，由於這波東北季風強度並不強，因此北部、宜蘭高溫，以及中部以北、宜蘭低溫將略為下降一至二度。南部及花東地區則差異不大。