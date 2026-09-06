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家長載童常見錯誤 短程不用汽座、抱孩子坐前座

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

家長載童常為了「方便一下」，未依循安全作法，不只電動車寵物模式有爭議，也很常因為大人的兒童安全乘車觀念不同而引發家庭紛爭。靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏透露，曾有夫妻對使用兒童安全座椅觀念不同，搞到媽媽希望基金會幫忙報警，請警察攔檢先生。

根據交通部道安平台統計，去年全台○至十四歲兒童交通事故死傷達一萬七二六一人。二○二二年至二○二五年自小客車事故中，兒童乘客因未正確使用安全配備造成死傷約三七○人。

許雅荏表示，舉凡短程就不使用汽車座椅，或安全座椅買了，卻安裝使用錯誤，甚至家中長輩認為只要抱著孩子或抱著孩子坐前座等，只要一個不小心，都極有可能造成兒童生命財產的嚴重損害。

她強調，兒童只要正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約百分之七十三的頸部衝擊力、減少約百分之七十一的死亡風險；若採後向乘坐，安全性更可提高約百分之七十五。

兒童福利聯盟政策發展處副處長李宏文表示，家長不能因車輛具備ＡＩ或Ａｐｐ遠端監控，就認為科技可以取代成人照顧。兒童在沒有成人即時看顧的情況，可能發生誤食、梗塞、墜落、玩火等意外，即便孩子只是熟睡，家長也不能因此認為風險不存在，尤其車內空間狹小，孩子具有自主行動能力，風險更難預測。若單靠家長自律不足，未來也可討論從道路交通安全或相關法規面建立更明確規範。

交通部 交通事故 電動車 寵物 乘客

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