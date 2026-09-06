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電動車開「寵物模式」獨留幼童 交通部：危險又違法

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

電動車功能愈來愈多元，有車主利用電動車內的「寵物模式」，將稚齡兒童獨留車內，引發兒童安全疑慮。交通部強調，家長不得將幼童單獨留置車內，即使車輛開啟寵物模式、持續維持空調，仍屬危險行為，也涉及違法。

電動車「寵物模式（Dog Mode/Pet Mode）」是在車輛熄火時，車內空調仍可持續運作，維持車內空調及舒適溫度，避免寵物因高溫受熱傷害。不過近日卻有讀者投訴，指有父親開車帶幼童外出購買晚餐，因停車不便將車輛暫停黃線，並開啟寵物模式後下車領取便當，讓孩子單獨留在車內數分鐘，引發兒童安全疑慮。

交通部嚴正表示，家長不得將幼童單獨留置於車內，即使車輛開啟寵物模式、持續維持空調，仍屬危險行為，也涉及違法。違者可依道交條例開罰三千元，且亦須接受道路交通安全講習；另依照兒少法規定，可處三千至一萬五千元罰鍰，並接受四小時以上、五十小時以下之親職教育輔導。

交通部強調，幼兒安全沒有僥倖，家長切莫貪圖一時方便，而將幼童單獨留置於車上，避免產生無法預期其他突發狀況，造成不可挽回憾事。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，「車子有開冷氣」與「幼兒有人照顧」是完全不同的兩件事，從兒童權益角度，絕不贊成將幼兒單獨留置在車內，即使車輛開啟寵物模式、持續維持車內溫度，仍無法排除熱傷害、機械故障或幼童誤觸設備等風險。

她認為，新的車輛功能推出後，除了吸引消費者購買，車商也有責任清楚告知使用限制，就如同兒童安全座椅不能安裝於前座，車輛會透過遮陽板等警語提醒駕駛人，寵物模式同樣應讓使用者清楚知道適用範圍。

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