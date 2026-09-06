高希均之子憶父：爸爸是最富有的人

遠見．天下文化創辦人高希均在世時並未表示有特定信仰，家人則都是基督教徒。高希均的牧師兒子高兆均昨在追思會代表家屬致詞時表示，父親經過五十年思考，在人生最後信仰基督教。他並提出三個理由，稱父親是他眼中「最富有的人」。

高兆均說，見過包括億萬富翁等各種富有者，但認為爸爸最富有。第一個理由是當許多人不清楚人生方向，爸爸很年輕就知道要做什麼，早早決定服務社會，把學到的頂尖知識帶回台灣傳播理念。「他拒絕成為政治家，很清楚自己的呼召是做教育家、改革家，希望台灣成為一流的國家，用筆來教育大家」。

高兆均認為爸爸最富有的第二個理由是永遠充滿喜樂。他笑說，媽媽常說爸爸一周工作八天，連他兒子都問他「阿公有累垮過嗎？」但事實是爸爸從未倦怠，因為他的工作就是他的喜樂，「這樣會有多富有！」高兆均並現場感謝天下文化所有員工，說他們就是爸爸喜樂的理由。

第三個理由則是「他充滿謙卑」。高兆均說，曾在爸爸七十五歲時送一只二手勞力士，會送二手，是因買不起新的。但即使是二手勞力士，爸爸也在幾個月後還給他，說戴著昂貴的東西覺得不舒服，習慣戴美金兩百元的手表就好。

高兆均還透露，爸爸早期工作時，當工程師的媽媽薪水比爸爸多得多，但爸爸從不介意；後來爸爸賺得比較多，就把比媽媽多的金額給媽媽。

高兆均表示，以爸爸這樣的謙卑，也讓他一直知道自己的極限與人性的弱點。兩天前家族為爸爸舉辦基督教追思會時，很多人意外，因為大家以為爸爸是佛教徒；但爸爸是經過五十年思考，才決定信靠耶穌。