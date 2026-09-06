北宜國道客運 進台北市區狂塞 通勤族氣炸

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從一小時拉長到近兩小時才到，通勤族氣炸。北市公運處昨表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，周一先恢復原動線。

首都客運北宜線平日往返九千人次、周五至周日則有一點二萬人次，每日往返四百至六百個班次。北市公運處因應市民廣場改建、市府路將永久封閉，分階段調整國道客運、市區公車的市區行駛路線，八月二十九日起先調整國道客運。

北宜線原行駛信義路右轉市府路再接基隆路進市府轉運站，新路線改走市府路替代道路的松仁路左轉松高路，再右轉基隆路進轉運站，新路線上路一周，宜蘭通勤族抱怨連連。

有乘客直呼，以前一小時至八十分鐘會到台北，這周得花八十分鐘到二小時，真的快瘋掉；有乘客搭早上七時三十分班次，還沒進北市就快九十分鐘，進松仁路塞十分鐘，每天上班要有花一百分鐘的心理準備。

首都客運總經理李建文表示，首都北宜線行駛在市區的路線最短、速度更快，是台北往返宜蘭運能最高的國道客運路線，配車一百二十輛幾乎是一個小型客運公司的規模。他已向公運處反映，希望辦會勘來研議路口號誌。

公運處長李昆振表示，松仁松高路口號誌須更優化，加上臨近的松智路施工中、連日大雨等因素，造成塞車加劇。因此將協請交工處檢視優化新路線沿線的號誌秒數。