聽新聞
0:00 / 0:00

醫牙共照 明年收案鬆綁

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

我國糖尿病盛行率，隨著進入超高齡化社會而隨之攀升，糖尿病患者通常有著「多重共病」，且傷口較難癒合，若同時罹患牙周病，恐讓疾病雪上加霜；衛福部口腔健康司今年推動「醫牙全人共照試辦計畫」，採跨科照護同時罹患糖尿病與牙周病的患者，但第一線反應收案條件嚴苛，衛福部明年將放寬糖化血色素條件，盼擴大收案。

口腔健康司副司長王玲紅表示，醫牙全人共照試辦計畫今年首度試辦至年底，由國泰、三總、雙和、北醫附醫、林口長庚、中榮、彰基、嘉義長庚及高雄長庚等九家醫學中心參與，其共照模式不只治療牙周病，而是從患者整體健康著手，團隊納入牙醫師、內科、新陳代謝科或內分泌科醫師及個案管理師。個管師負責提醒回診、追蹤治療及健康衛教，讓患者從收案、治療到後續追蹤，都能接受跨科且持續性的照護。

不過，試辦上路後也浮現制度與臨床需求的落差。北醫附醫口腔醫學部主任吳家佑表示，目前收案對象為全口牙周炎患者，其中六顆牙齒以上牙周囊袋深度需小於等於五毫米、糖化血色素需大於等於七，事實上，糖化血色素大於等於六點五，就能被稱為糖尿病，顯示收案門檻過高。

另，依規定，追蹤個案達二次以上，即可評估結案，至多四次，每次間隔九十天；彰化基督教醫院院長陳穆寬表示，牙周病治療並非固定幾次就能完成，患者病況不同，所需療程也不同。即使計畫訂有給付次數及追蹤間隔，臨床仍應依患者病況判斷；若牙周病較嚴重，就應持續治療，不能以給付次數作為治療終點。

王玲紅表示，經蒐集各界意見並與專家討論，將把糖化血色素收案標準調整至百分之六點五以上；考量糖尿病患者往往同時須至多個科別回診，追蹤間隔也將從九十天調整為七十天，增加醫院安排彈性，減少患者為配合計畫額外就醫的負擔。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳表示，該計畫目前僅限醫學中心參與，未來若成效獲得驗證，盼能擴及基層診所，讓更多糖尿病及牙周病患者受惠。

收案 衛福部 林口長庚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

糖尿病會算利息！32歲男確診8年 醫曝惡化速度比中年快3、4倍

醫院資安新制 院長不得任意查病歷

單人病房需求增 專家籲降健保床占比

推健康平權 長庚大學「獵人足跡」計畫獲台灣永續行動獎銀獎

相關新聞

影／10萬人空拍畫面曝…法國5米金屬巨象踏上士林街頭 周日晚還有一場

2026台北藝術節昨晚開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。這場呼應1914年台北第一座動物園落成的街頭盛事，首夜吸引許多國內外遊客擠爆遊行沿線，上看10萬人，今晚同一時間還有一場。

北宜國道客運 進台北市區狂塞 通勤族氣炸

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從一小時拉長到近兩小時才到，通勤族氣炸。北市公運處昨表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，周一先恢復原動線。

最重廢照 淡水藥師涉對工讀女大生下藥

新北市淡水區某藥局陳姓藥師涉嫌對店內工讀的女大學生下藥，警方已將藥師函送地檢署偵辦，該名藥師接受媒體採訪時，聲稱下藥舉動是「開玩笑」，引發熱議；衛福部醫事司指出，依已知訊息，該藥師已涉違反藥師法、藥事法等四項規範，若查證屬實，最重可依藥師法第廿一條之一廢止藥師證書。

本末倒置 全台設電子煙回收桶 遭批「做樣子」

行政院修正「菸害防制法」將「持有」電子煙納管，最高可罰十萬元，目前待立院三讀通過；國健署九月八日起於全台公家機關廣設回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國民黨立委陳菁徽質疑，電子煙已明文禁止使用，持有者大多已知違法，衛福部設電子煙回收桶根本只是做樣子，違法者不會主動繳回，政府還不如加強查緝，落實執法嚇阻。

「太平洋紫杉醇」化療藥恐致命過敏 追加警語

癌症化療藥物「太平洋紫杉醇」廣泛用於乳癌、肺癌及卵巢癌等癌症治療，光是去年含蓖麻油溶劑的同成分藥品，健保申報量就達廿萬五千多支。不過，衛福部食藥署統計，截至今年四月十八日，國內累計接獲廿八件疑似使用相關藥品後發生嚴重過敏反應通報，其中九件危及生命。食藥署要求藥廠變更中文仿單，加註嚴重過敏反應等警訊。

醫牙共照 明年收案鬆綁

我國糖尿病盛行率，隨著進入超高齡化社會而隨之攀升，糖尿病患者通常有著「多重共病」，且傷口較難癒合，若同時罹患牙周病，恐讓疾病雪上加霜；衛福部口腔健康司今年推動「醫牙全人共照試辦計畫」，採跨科照護同時罹患糖尿病與牙周病的患者，但第一線反應收案條件嚴苛，衛福部明年將放寬糖化血色素條件，盼擴大收案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。