醫牙共照 明年收案鬆綁

我國糖尿病盛行率，隨著進入超高齡化社會而隨之攀升，糖尿病患者通常有著「多重共病」，且傷口較難癒合，若同時罹患牙周病，恐讓疾病雪上加霜；衛福部口腔健康司今年推動「醫牙全人共照試辦計畫」，採跨科照護同時罹患糖尿病與牙周病的患者，但第一線反應收案條件嚴苛，衛福部明年將放寬糖化血色素條件，盼擴大收案。

口腔健康司副司長王玲紅表示，醫牙全人共照試辦計畫今年首度試辦至年底，由國泰、三總、雙和、北醫附醫、林口長庚、中榮、彰基、嘉義長庚及高雄長庚等九家醫學中心參與，其共照模式不只治療牙周病，而是從患者整體健康著手，團隊納入牙醫師、內科、新陳代謝科或內分泌科醫師及個案管理師。個管師負責提醒回診、追蹤治療及健康衛教，讓患者從收案、治療到後續追蹤，都能接受跨科且持續性的照護。

不過，試辦上路後也浮現制度與臨床需求的落差。北醫附醫口腔醫學部主任吳家佑表示，目前收案對象為全口牙周炎患者，其中六顆牙齒以上牙周囊袋深度需小於等於五毫米、糖化血色素需大於等於七，事實上，糖化血色素大於等於六點五，就能被稱為糖尿病，顯示收案門檻過高。

另，依規定，追蹤個案達二次以上，即可評估結案，至多四次，每次間隔九十天；彰化基督教醫院院長陳穆寬表示，牙周病治療並非固定幾次就能完成，患者病況不同，所需療程也不同。即使計畫訂有給付次數及追蹤間隔，臨床仍應依患者病況判斷；若牙周病較嚴重，就應持續治療，不能以給付次數作為治療終點。

王玲紅表示，經蒐集各界意見並與專家討論，將把糖化血色素收案標準調整至百分之六點五以上；考量糖尿病患者往往同時須至多個科別回診，追蹤間隔也將從九十天調整為七十天，增加醫院安排彈性，減少患者為配合計畫額外就醫的負擔。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳表示，該計畫目前僅限醫學中心參與，未來若成效獲得驗證，盼能擴及基層診所，讓更多糖尿病及牙周病患者受惠。