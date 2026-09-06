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本末倒置 全台設電子煙回收桶 遭批「做樣子」

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌／台北報導
鼓勵民眾繳回手上違法持有的電子煙，國健署於全台廿二縣市鋪設電子煙回收桶，將於九月八日起啟用。圖／國健署提供
鼓勵民眾繳回手上違法持有的電子煙，國健署於全台廿二縣市鋪設電子煙回收桶，將於九月八日起啟用。圖／國健署提供

行政院修正「菸害防制法」將「持有」電子煙納管，最高可罰十萬元，目前待立院三讀通過；國健署九月八日起於全台公家機關廣設回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國民黨立委陳菁徽質疑，電子煙已明文禁止使用，持有者大多已知違法，衛福部設電子煙回收桶根本只是做樣子，違法者不會主動繳回，政府還不如加強查緝，落實執法嚇阻。

立法院衛環委員會先前審查「菸害防制法」修正草案時，就曾討論過電子煙回收桶議題。陳菁徽當時質詢表示，若民眾將電子煙投入回收桶後，是否可能遭他人取出再利用？當時衛福部長石崇良回應，電子煙回收桶的設計是參考新加坡「丟掉電子煙」特赦計畫的執行先例，而回收桶採取「只進不出」設計，不會遭他人取出再利用。

民眾黨立委邱慧洳說，完全支持政府全面防堵電子煙、杜絕毒品載具，但訂定愈高的裁罰金額，愈需要完整配套。

陳菁徽說，當時朝野均質疑，既然電子煙是違禁品，會主動交出來的人會有多少？違法使用者何必跑一趟，違規持有電子煙直接丟棄於垃圾桶不是更快，朝野立委多次呼籲，衛福部、內政部、教育部等應該要加強查緝電子煙，包含在校園、路邊，要讓執法人員敢查，真正嚇阻違法使用者，這才是杜絕電子煙最重要的作為。

陳菁徽表示，其實現在上網隨便一查，還是能購買得到電子煙，例如抖音平台上，就有不少網友明目張膽販賣，衛福部千萬別把心力花在等候違規者良心發現，反而不積極查緝電子煙到底如何流入網路、黑市、校園周邊，全台無論設置四百多個桶子，還是一千個桶子，擺再多也都只是白搭，與其急設桶子做樣子，不如盡快三讀與落實查緝。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，如何防範兒少接觸電子煙，政府應該要持續拿出作為。電子煙回收桶究竟能發揮多少成效，或者只是缺乏實質效果的形式作為，後續需要進一步觀察評估，嚴禁電子煙的真正關鍵還是在源頭防堵，否則末端回收再多，破口依然存在。

電子煙 陳菁徽 衛福部

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