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帶動經濟 全國萬人健走吸1.8萬人潮嗨翻台東
二○二六年國民體育日全國萬人健走大會師昨在台東森林公園登場，吸引全國各地民眾、機關社團及公司行號約一萬八千人參加，場面盛大。台灣體育總會表示，活動同步帶動台東住宿、交通及餐飲商機，經濟效益估計超過一千萬元。
活動由運動部全民運動署、中華奧林匹克委員會、台東縣政府、台東縣議會指導，台灣體育總會主辦，活動前先帶健康操伸展筋骨，並安排舞龍表演，為萬人健走揭開序幕。上午八時準點鳴笛，數以萬計民眾邁步健走，森林公園步道沿線形成綿延人龍，充滿歡笑聲與加油聲。
不少民眾把這場健走當成一趟「健康小旅行」，有人全家出動，甚至三代同堂，也有人相約外縣市親朋好友前來，健走外順遊台東。不少民眾難得參加上萬人規模的健走活動，運動之餘也感受台東的自然景色。
台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，前天約有一百廿輛遊覽車進入台東，市區飯店幾乎滿房，預估此次活動帶來的經濟效益超過一千萬元。九年前體總也曾在台東舉辦健走，當時反應熱烈，今年在台東縣體育會理事長陳銘風及縣府邀請下再辦，人數依舊踴躍。
主辦單位昨準備變速腳踏車、機車、保溫瓶等多項好禮摸彩，盼透過國民體育日全國萬人健走大會師，鼓勵民眾養成規律運動習慣，同時讓來自全台各地的民眾走進台東、認識台東，為地方觀光注入活力。
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