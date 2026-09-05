台灣每年2萬人OHCA…即時給予CPR、AED存活率大增 我國將調整指引

每年台灣約有2萬人發生院外心肺功能停止（OHCA），存活率僅約7%，當救護人員抵達前，若經過CPR或AED的患者存活率可達5至6成。我國因應美國心臟協會去年底發布新版CPR指引，將跟調整，此次修改內容著重於兒童及嬰兒CPR按壓方式調整，而整體的CPR按壓方式朝讓民眾更容易操作方向修訂。

台灣安妮急救教育協會理事長楊翔文表示，兒童CPR過去以單手按壓為主，若力量不足再改用雙手，但新版方向將不再區分，單手或雙手皆可進行按壓；嬰兒CPR則有較明顯改變，過去常使用兩根手指按壓，目前則不再建議這種方式，改為單手按壓，或以兩根拇指進行按壓。

楊翔文說，新版CPR整體操作變得更加簡單，民眾可概略記住「小一點的人用單手、大一點的人用雙手」，降低學習及實際急救時的心理負擔；此外，指引也將針對異物梗塞等急救處置進行部分調整。

楊翔文表示，目前全台AED設置數量約1.5萬台，且持續增加。以OHCA整體而言，每年約有2萬人發生院外心肺功能停止，整體存活率約7%；但若限定為已設置AED且實際接受電擊的患者，其存活機率可達約50至60%，顯示AED若能及時取得並實際使用，對搶救生命具有重要幫助。

台大雲林分院長馬惠明表示，台灣AED相關法律於2012年底通過、2013年正式施行，今年正好邁入第13年。回顧當初推動公共AED的理念，首先透過法律制度讓民眾敢於使用AED及施以急救，其次簡化急救流程，最後則是持續擴大AED布建，讓設備真正「無所不在」。

馬惠明說，心跳停止的急救成果「靠的不是運氣，靠的是設計」，從中央政府訂定制度、公私部門合作、消防救護體系，到企業、基金會及民間團隊投入，都是急救網絡的重要一環，而除了政府由上而下推動，更重要的是有年輕團隊由下而上投入。

今年「全民急救月」已邁入第4屆，與台北捷運合作推出「閃電CPR挑戰」。厚生會執行長陳柏同說，近期一直思考什麼樣的制度及行動能夠提升台灣永續與韌性，認為社會不能凡事等待別人救援，應該要可以幫助別人。

陳柏同說，學習CPR就是一種為彼此負擔責任的方式，當遇到緊急狀況時，不是只能躺在現場等待專業人員到場，而是每個人都能在能力範圍內伸出援手，台灣要成為更有韌性的社會，不能只靠政府由上而下推動，也需要每個人從自己做起。

本次活動將於9月5日、12日及19日，分別在捷運中山站、忠孝新生站及市政府站舉行，民眾可在月台體驗CPR按壓30秒，達到系統設定的80分品質標準即可獲得活動獎品，希望利用公共場所接觸更多平時較難參與急救課程的族群，包括身心障礙者及長者。

楊翔文說，前3年已累積近1萬5000名旅客參與，歷年參與者調查更發現，約40%過去從未實際練習過CPR、60%未曾練習AED，顯示仍有相當多民眾未曾真正接觸急救實作。

馬惠明表示，台灣公共AED制度走過13年，未來除了持續增加AED數量，更重要的是讓民眾知道AED在哪裡、敢於拿起來使用，並在第一時間施以CPR，才能真正把AED轉化為搶救生命的關鍵力量。