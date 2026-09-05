釐清9月4日基隆降雨預警 氣象署：多次發布豪大雨及CBS警示

針對昨天基隆短延時強降雨預警及通報情形，氣象署今天說，降雨前持續提醒，並隨對流系統發展滾動調整警戒，昨共發布8報豪大雨特報及5次大雷雨即時訊息，其中2次CBS提醒民眾。

基隆昨天發生短延時強降雨，造成多處淹水災情，針對外界關切相關預警及通報情形，中央氣象署發布新聞稿表示，部分資訊對於氣象署預警發布時序及通報情形的解讀，與實際作業紀錄有所落差。

氣象署指出，自降雨發生前即持續提供相關風險提醒，並隨對流系統發展及雨勢變化，滾動調整警戒層級。

其中，9月4日針對基隆地區共發布8報豪大雨特報及5次大雷雨即時訊息，2次並透過災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾，相關資訊也同步透過既有機制傳遞地方政府及防災單位。

氣象署進一步說明，9月3日發布的天氣概況及「天氣小幫手」，提醒4日北部及東北部地區須注意大雨，4日清晨對流系統逐漸接近北部陸地後，在清晨6時25分發布大雨特報，清晨6時57分發布大雷雨即時訊息；隨後因雨勢快速增強及累積雨量上升，上午8時30分進一步發布豪雨特報，將基隆北海岸列入豪雨影響範圍。

氣象署表示，發布時序可清楚看出，氣象預警發布是依據當時雷達、地面觀測及最新預報資料，隨天氣系統發展持續更新預警資訊及提高警戒層級，相關氣象情資也透過官網、簡訊、傳真及既有地方通報管道同步傳遞。

氣象署指出，基隆市政府在豪雨特報發布後曾主動詢問降雨系統可能持續時間，氣象署也依當時對流持續旺盛、仍有新對流生成的情況，研判雨勢可能持續至晚間，並提醒地方政府持續掌握後續雨勢發展及做好相關災害防範。

氣象署表示，短延時強降雨具有對流尺度小、生成及發展快速，且容易受到複雜地形影響等特性，降雨強度及影響範圍可能在短時間內快速變化，因此可供預警及防災應變的時間相對有限。

氣象署指出，氣象預警必須依據當時可取得的即時觀測及預報資料滾動研判，因此對預警成效的檢視，宜回到事件當時的氣象條件、可掌握資訊及實際警示發布時序進行完整評估，無法依事後雨勢倒推當下預報，更不能將短時間快速變化的天氣系統，簡化為「有沒有預警」。

氣象署表示，氣象預警與地方防災應變是完整防災體系中緊密銜接的環節，將持續精進即時監測及預報技術，同時也籲請地方政府及相關防災單位在接獲豪大雨特報、大雷雨即時訊息等氣象警示後，審慎掌握可能風險並積極因應，降低劇烈降雨可能造成的影響。