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國際油價上漲…中油：下周國內汽、柴油價格不調整 各吸收7.8及7.6元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油公司5日宣布，自7日凌晨零時起，至9月13日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。聯合報系資料照
中油公司5日宣布，自7日凌晨零時起，至9月13日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。聯合報系資料照

中油公司5日宣布，自7日凌晨零時起，至9月13日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中油表示，美伊衝突再起，國際油價上漲。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月7日至9月13日台灣中油公司各再吸收4.1元及5.5元，合計汽、柴油各共吸收7.8元及7.6元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油表示，自2月28日至9月6日之間，執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約187.2億元。

中油 柴油 油價 國際油價

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