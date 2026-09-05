快訊

辯稱是測藥效！淡水某藥局老闆對工讀女大生下藥 殘劑驗出毒品反應

王惠美花籃祝競總成立！這4字祝詞引地方臆測 魏平政這麼看

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 中部以北、宜蘭降溫1至2度

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
周三今年首波東北季風南下，北部將會降溫且迎風面有雨，不過由於這波東北季風並不強，因此影響程度有限。聯合報系資料照
周三今年首波東北季風南下，北部將會降溫且迎風面有雨，不過由於這波東北季風並不強，因此影響程度有限。聯合報系資料照

科羅旺颱風明天仍持續影響北台灣，預計將降級為熱帶性低氣壓，後天隨著颱風影響趨緩，水氣減少、降雨緩和。但周三今年首波東北季風南下，北部將會降溫且迎風面有雨，不過由於這波東北季風並不強，因此影響程度有限。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天仍受颱風外圍環流水氣影響，迎風面北部地區有短暫陣雨，雨區較廣且有局部大雨機會。其他地區以午後局部雷陣雨為主，降雨區域集中花東地區及東南部山區。

鄭傑仁指出，周一及周二將是水氣空檔期，雖然仍吹偏北風，北部、宜蘭地區仍有零星降雨，花東地區及中南部山區則以局部午後雷陣雨為主。周二午後剩花東地有零星午後雷陣雨，但降雨範圍及量體都比較少。

不過這兩天後，周三今年首波東北季風增強，北部、東半部視東北季風抵達時間，降雨將慢慢增多，但因沒有伴隨中層水氣靠近台灣，因此降雨強度並不會太強烈。

鄭傑仁說，周四及周五受東北風影響，迎風面有局部短暫陣雨，中南部因位處背風側，天氣以多雲到晴為主、午後有局部短暫陣雨。

溫度部分，由於這波東北季風強度並不強，因此北部、宜蘭高溫，以及中部以北、宜蘭低溫將略為下降一至兩度。中部地區僅夜晚低溫下降一些，南部及花東地區則差異不大。

鄭傑仁表示，今年東北季風南下的時間點有稍微偏早一些，但每年狀況不一，跟強聖嬰發展有沒有關係，仍需經研究再確認。

東北風 氣象署 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

科羅旺在沖繩打轉再往九州路徑罕見 南部下周一放晴、東北季風將抵達

周末北部雨勢持續 下周首波東北季風報到

基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

相關新聞

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 中部以北、宜蘭降溫1至2度

科羅旺颱風明天仍持續影響北台灣，預計將降級為熱帶性低氣壓，後天隨著颱風影響趨緩，水氣減少、降雨緩和。但周三今年首波東北季風南下，北部將會降溫且迎風面有雨，不過由於這波東北季風並不強，因此影響程度有限。

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

中東戰情緊繃，國際油價再走高，不過，國內油價繼續凍漲。中油5日宣布下周油價維持原價，至13日午夜12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。連續6周凍漲油價。

宜蘭通勤族看過來！國道客運新路線大塞車 北市府：下周一恢復原動線

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從1小時拉長到1個多小時才到，通勤族氣炸。北市公運處今表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，下周一先恢復原動線。

旅遊留意！觀光署最新公布 「2旅行社」被廢照 原因曝光

秋季要到了，中秋旅遊旺季，民眾要留意。觀光署9月公布最新具法定公告事由旅行社名單，新增2間旅行社「環宇國際旅行社」、「百飛旅行社」已於8月18日遭廢照...

高雄增3例境外登革熱！2女童赴越南探親入境即就醫 社區疫調免噴藥

高雄市衛生局今天公布新增3例境外移入登革熱確診個案，包括1名自柬埔寨返台的59歲男性，以及2名赴越南探親的女童。其中女童...

科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

科羅旺颱風持續影響台灣，雖已減弱至輕颱，但外圍雲系明天仍為北部地區帶來雨勢。下周一、二水氣逐漸減少，但周三今年首波東北季風增強，北部、東北部及花東地區降雨又會逐漸增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。