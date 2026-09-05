國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

剛上高中的女學生「加加」，家中經濟全數仰賴擔任保全的父親，他卻在去年確診癌症並接受手術，家中頓失經濟來源，加加胞弟又有特殊學習需求，生活需經打計算才能維生。加加今獲頒台灣癌症基金會「癌症家庭子女獎助學金」，她說，獲得獎學金除用於購買學習教材、報考生活芳療師執照自立助人外...

2026-09-05 15:13