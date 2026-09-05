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國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

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國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國內油價下周繼續凍漲。圖／中油提供
國內油價下周繼續凍漲。圖／中油提供

中東戰情緊繃，國際油價再走高，不過，國內油價繼續凍漲。中油5日宣布下周油價維持原價，至13日午夜12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。連續6周凍漲油價。

中油指出，美伊衝突再起，國際油價上漲。根據中油國內油價公式，前周指標油價每桶91.56美元，本周99.82美元，新台幣匯率則從31.775兌一美元升值至31.682兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度，漲幅為6.96％。

中油表示，為照顧國內民生與平穩物價，除減徵貨物稅，汽、柴油每公升分別吸收3.7元及2.1元之外，中油為維持亞鄰最低價及執行美伊戰爭專案平穩機制，擴大吸收油價漲幅，分別達4.1元及5.5元；合計汽、柴油各共吸收7.8元及7.6元。

中油統計2月28日至9月6日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收187.2億元。

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