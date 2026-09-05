勵馨偕星展打造星護心支持計劃 用AI支持移工開啟心門

一項研究顯示，有3.8%的移工有憂鬱與焦慮等心理健康困擾，勵馨基金會攜手星展基金會推動「星護心支持計劃」，讓AI成為開啟關懷移工的橋梁，支持移工心理健康。

勵馨基金會、星展基金會今天舉行記者會，會中宣布將於3年投入新台幣4500萬打造「星護心支持計畫」。

勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉表示，「星護心支持計劃」不僅是在做第一線照護，同時也使用科技來做創新服務，將人跟人之間的語言、時間及空間距離重新連結，這是計劃最初衷及目標，「我們不是玩AI，而是使用AI開啟對話的門」。

李凱莉表示，一項涵蓋17國、逾4.4萬名移工的跨國研究顯示，有3.8%的移工有憂鬱及焦慮等心理健康困擾，與工作相關的身心疾病約有38%，是本地勞工的1.29倍；但過往的防護網多半是在得知移工失聯、崩潰或發生意外後才介入，付出社會成本極高。

李凱莉指出，「星護心支持計畫」包含將生成式AI「AIAngel」嵌入移工日常使用通訊軟體中，不只是一般能一對一對話的機器人，而是連結勵馨相關服務、在台活動資訊等，讓心理支持更早介入、讓移工更容易獲得最好預防及服務。

勵馨基金會表示，AIAngel提供真人防護網，後台將有一組接受督導的關懷團隊確認回應準確度，若有複雜或個別性問題，則會建議使用者進入真人對話，目前上路5個月，已累積電話關懷541次、訊息關懷166次，並成功引導7人次接受專業心理諮商。

此外，勵馨說明，星護心支持計畫也已辦理2場實體課程，教導移工理解AI運作邏輯、辨識資訊真偽，已有96人次參與，線上課程也有1117人次完成，總計1213人次完成AI素養課程，另外也已有132人次完成實體心理健康課程，63人次完成線上課程，總計共195人次，並透過社群活動觸及457人次，建立正向同儕關係互相支持。