挺身穩物價 中油：7日起汽柴油價格不調整、95無鉛維持32元

台灣中油公司今天宣布，自下周一（7日）凌晨零時起至9月13日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升新台幣30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中油說明，美伊衝突再起，國際油價上漲。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月7日至9月13日台灣中油公司各再吸收4.1元及5.5元，合計汽、柴油各共吸收7.8元及7.6元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油表示，2月28日至9月6日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約187.2億元。