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高雄增3例境外登革熱！2女童赴越南探親入境即就醫 社區疫調免噴藥

中央社／ 高雄5日電
高雄市衛生局5日公布新增3例境外移入登革熱確診個案，防疫人員在確診者居住的三民區周邊加強噴藥及疫調作業。（高雄市衛生局提供）中央社
高雄市衛生局5日公布新增3例境外移入登革熱確診個案，防疫人員在確診者居住的三民區周邊加強噴藥及疫調作業。（高雄市衛生局提供）中央社

高雄衛生局今天公布新增3例境外移入登革熱確診個案，包括1名自柬埔寨返台的59歲男性，以及2名赴越南探親的女童。其中女童因入境後立即就醫採檢，社區不需噴藥防治。

衛生局今天發布新聞稿表示，59歲男性居住三民區，8月27日自柬埔寨返台，8月31日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，9月3日就醫，登革熱NS1快篩呈陽性，當天安排住院隔離，今天經PCR檢驗確診感染第一型登革熱病毒。衛生局已針對個案居住地及活動地點進行疫調，並啟動緊急防治措施。

此外，2名女童分別為8歲、10歲，她們赴越南探親期間即出現發燒、紅疹等症狀，返台從高雄機場入境後，隨即由家長帶往醫院就醫採檢，NS1快篩及PCR均呈陽性。由於2人入境後未進入社區活動，衛生局評估無社區暴露風險，不需進行社區噴藥。

衛生局呼籲民眾出國期間做好防蚊措施，返國後進行健康監測，如有發燒、紅疹等疑似症狀應立即就醫；即使沒有症狀，也可主動接受採檢，及早發現感染情形，降低病毒進入社區的可能。

衛生局也提醒醫療院所提高通報警覺，落實TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）詢問，並善用NS1快篩試劑輔助診斷，把握防堵疫情的時機。

登革熱 女童 高雄 衛生局 發燒 柬埔寨 越南

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