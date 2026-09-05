科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

科羅旺颱風持續影響台灣，雖已減弱至輕颱，但外圍雲系明天仍為北部地區帶來雨勢。下周一、二水氣逐漸減少，但周三今年首波東北季風增強，北部、東北部及花東地區降雨又會逐漸增加。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，科羅旺颱風目前位於台灣東北東方620公里海面上，下午2時強度已減弱至輕颱下限。未來往南繞再逐漸北上的過程中，預估這一、兩天將降級為熱帶性低氣壓。

鄭傑仁指出，今晚到明天仍受科羅旺外圍雲系影響，北部地區有短暫陣雨，雨區廣、有局部大雨機會。明天風場與今天相比較偏北北西風，午後降雨稍微往東移，因此嘉義、台南午後雨勢將減少，但花東地區仍需留意。

鄭傑仁說，周一、周二水氣是逐漸減少的過程，由於仍吹偏北風，北部、宜蘭仍有零星降雨。周一花東、中南部山區有局部午後雷陣雨；周二花東仍有仍有午後雷陣雨，但範圍、量體都較前日趨緩。

鄭傑仁表示，周三東北季風增強，一直到周六才會稍微減弱一些。周五之前，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區則以午後局部雷陣雨為主。周六吹偏東風，迎風面變基隆北海岸及大台北、東半部地區，仍要留意降雨。