快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
科羅旺颱風降級到輕颱下限，下周三起東北季風增強。聯合報系資料照
科羅旺颱風降級到輕颱下限，下周三起東北季風增強。聯合報系資料照

科羅旺颱風持續影響台灣，雖已減弱至輕颱，但外圍雲系明天仍為北部地區帶來雨勢。下周一、二水氣逐漸減少，但周三今年首波東北季風增強，北部、東北部及花東地區降雨又會逐漸增加。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，科羅旺颱風目前位於台灣東北東方620公里海面上，下午2時強度已減弱至輕颱下限。未來往南繞再逐漸北上的過程中，預估這一、兩天將降級為熱帶性低氣壓。

鄭傑仁指出，今晚到明天仍受科羅旺外圍雲系影響，北部地區有短暫陣雨，雨區廣、有局部大雨機會。明天風場與今天相比較偏北北西風，午後降雨稍微往東移，因此嘉義、台南午後雨勢將減少，但花東地區仍需留意。

鄭傑仁說，周一、周二水氣是逐漸減少的過程，由於仍吹偏北風，北部、宜蘭仍有零星降雨。周一花東、中南部山區有局部午後雷陣雨；周二花東仍有仍有午後雷陣雨，但範圍、量體都較前日趨緩。

鄭傑仁表示，周三東北季風增強，一直到周六才會稍微減弱一些。周五之前，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區則以午後局部雷陣雨為主。周六吹偏東風，迎風面變基隆北海岸及大台北、東半部地區，仍要留意降雨。

科羅旺颱風降級到輕颱下限，下周三起東北季風增強。圖／氣象署提供
科羅旺颱風降級到輕颱下限，下周三起東北季風增強。圖／氣象署提供

氣象署 颱風 東北季風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科羅旺在沖繩打轉再往九州路徑罕見 南部下周一放晴、東北季風將抵達

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

周末北部雨勢持續 下周首波東北季風報到

基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

相關新聞

科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

科羅旺颱風持續影響台灣，雖已減弱至輕颱，但外圍雲系明天仍為北部地區帶來雨勢。下周一、二水氣逐漸減少，但周三今年首波東北季風增強，北部、東北部及花東地區降雨又會逐漸增加。

宜蘭通勤族看過來！國道客運新路線大塞車 北市府：下周一恢復原動線

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從1小時拉長到1個多小時才到，通勤族氣炸。北市公運處今表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，下周一先恢復原動線。

高雄增3例境外登革熱！2女童赴越南探親入境即就醫 社區疫調免噴藥

高雄市衛生局今天公布新增3例境外移入登革熱確診個案，包括1名自柬埔寨返台的59歲男性，以及2名赴越南探親的女童。其中女童...

旅遊留意！觀光署最新公布 「2旅行社」被廢照 原因曝光

秋季要到了，中秋旅遊旺季，民眾要留意。觀光署9月公布最新具法定公告事由旅行社名單，新增2間旅行社「環宇國際旅行社」、「百飛旅行社」已於8月18日遭廢照...

台鐵屏東至南州間號誌故障 影響38列次、累積延誤1041分鐘

今天上午台鐵屏東至南州間發生號誌故障，台鐵公司表示，經派人至現場搶修，已於中午12時50分完成修復，根據統計，受此事件影...

出身離島奪技能競賽金牌 父親長14公分大腫瘤「怕兒分心」賽後才揭露

剛上高中的女學生「加加」，家中經濟全數仰賴擔任保全的父親，他卻在去年確診癌症並接受手術，家中頓失經濟來源，加加胞弟又有特殊學習需求，生活需經打計算才能維生。加加今獲頒台灣癌症基金會「癌症家庭子女獎助學金」，她說，獲得獎學金除用於購買學習教材、報考生活芳療師執照自立助人外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。